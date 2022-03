Búsquedas en Google de vehículos eléctricos con cifras récords, tras aumento de la gasolina en EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este mes, cuando los precios de la gasolina se dispararon y agudizaron el dolor en el surtidor, los consumidores reaccionaron buscando —y posiblemente soñando— con alternativas de vehículos más eficientes en cuanto a combustible. El interés por los vehículos eléctricos en la web alcanzó un récord en Estados Unidos en marzo, según Google Trends.

Por CNN

Aunque los altos precios de la gasolina son sin duda una de las razones, Jesse Toprak, analista jefe de automóviles de Autonomy, una empresa de suscripción de vehículos eléctricos, dijo que el nuevo interés se debe a una combinación de cosas.

“Es una reacción directa a los altos precios de la gasolina y, además, cada vez hay más modelos de vehículos eléctricos disponibles para los consumidores”, dijo Toprak a CNN. “Así que es una función, diré, sobre todo de los altos precios de la gasolina, pero también de la disponibilidad de nuevos productos EV en el mercado”.

Pero eso no significa que la gente esté comprando realmente.

Search interest in #ElectricCars reached a record high in the US this month.

How has search interest in the topic changed over the years with #gasprices? pic.twitter.com/2LerzR8tAX

— GoogleTrends (@GoogleTrends) March 23, 2022