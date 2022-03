Semana: Francia Márquez se destapa y arremete contra César Gaviria

Posteado en: Actualidad, Internacionales

VICKY DÁVILA: Francia Márquez, al ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, ¿puedo decirle que lo lograron?

FRANCIA MÁRQUEZ: Todavía no lo hemos logrado, lo lograremos el 29 de mayo cuando ganemos la presidencia. Colombia va a tener a una mujer que representa a los ‘nadies’, a las ‘nadies’, a una mujer afrodescendiente que representa al 52 por ciento de la población, a las mujeres colombianas, luchadoras, guerreras y que con mucho amor están en todo el país

V.D.: Si usted y Petro ganan las elecciones, sería la segunda mujer vicepresidenta después de Marta Lucía Ramírez. ¿Tiene alguna opinión sobre la gestión de ella?

F.M.: Me diferencio de Marta Lucía. Qué bien por su condición de mujer, pero no lleva una agenda de reivindicaciones que necesitamos las mujeres en este país racista y clasista. Marta Lucía es parte de un Gobierno que contribuyó a hacer trizas las posibilidades de la paz, y hoy la gente lo está sufriendo en los territorios. No es suficiente con ser mujer. Esperábamos más de ella, que empoderara más a las mujeres, a las niñas, a los niños, que inspirara mucho más. He visto a mujeres decir: “Ella no nos representa”.

V.D.: ¿Qué piensa de la reacción de César Gaviria luego de que usted le dijera, entre otras cosas, “neoliberal”?

F.M.: Como mujer y como afrodescendiente pienso que, cuando Gaviria ve mi intervención como grosera, eso es parte del patriarcado, que deslegitima la voz de las mujeres señalándolas de ser groseras, de ser altaneras, de no estar bien puesticas en su lugar. Es parte de lo que hay que deconstruir. Haber dicho que Gaviria representa el neoliberalismo no es una grosería y tampoco es una mentira. Es una realidad. Y no lo dice Francia, lo dice Colombia. Lo dice la gente que siente que quienes han gobernado, entre ellos Gaviria, no les han garantizado sus derechos. La mayoría de la gente está sin condiciones de acceso a salud de calidad, sin agua potable, saneamiento básico, educación. Aquí hay una población mayoritaria aguantando hambre. Aquí se desfinanció el fortalecimiento de la producción agrícola, de la industria colombiana, se han quebrado las empresas. La clase media no es que la tenga fácil, todos los días está pensando en el pago de impuestos, el arriendo, los servicios, la gente no está viviendo sabroso en Colombia, está viviendo en la incertidumbre…

V.D.: ¿Le preocupa que Gaviria haya roto con Petro y el Pacto Histórico?

F.M.: Lo que dijo Gaviria es una excusa para una decisión que él ya había tomado y era la decisión de seguir como en 2018, cuando escogió irse al Gobierno que hizo trizas la paz. Es lo mismo que está haciendo ahora, escogiendo a Federico Gutiérrez, reconocido no solo por nosotros, sino por el país como el candidato del uribismo.

