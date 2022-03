Derechazo al rostro y a la esquina: Will Smith fue tranquilizado por Denzel Washington y Tyler Perry (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En lo que puede ser el momento más loco en la historia de los Premios de la Academia, Will Smith saltó al escenario y golpeó a Chris Rock mientras el comediante presentaba el Mejor Documental en los Oscar 2022.

Por: Rolling Stone

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El momento sin guión llegó luego de que el comediante bromeara sobre la caída del cabello de Jada Pinkett Smith , síntoma de alopecia. “Jada, te amo, GI Jane 2 , no puedo esperar para verlo”, dijo Rock, antes de que la actriz pusiera los ojos en blanco. Will pareció reírse de la broma al principio, pero luego subió al escenario, golpeó a Rock y volvió a su asiento.

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa

Se cortó el sonido, pero Smith gritó dos veces: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca”. Rock le dijo a la audiencia: “Will Smith me acaba de dar una paliza. Era una broma de GI Jane . Esa fue la mejor noche en la historia de la televisión”. Las imágenes muestran a Tyler Perry y Denzel Washington consolando a Smith momentos después de la pelea, y Smith parece limpiarse los ojos.

Following the moment in which Will Smith seemingly slapped Chris Rock at the #Oscars, Smith is comforted by Tyler Perry and Denzel Washington. He appears to wipe away tears before rejoining his wife pic.twitter.com/TyXPQe1WGY

