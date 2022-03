La simbólica fecha en la que Putin “terminará” la invasión rusa, según las Fuerzas Armadas de Ucrania

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado jueves, la guerra en Ucrania, provocada por la invasión de las tropas rusas de su país vecino, cumplió un mes. Los avances rusos no parecen prosperar, pero el presidente Vladimir Putin ya tendría una fecha marcada en el calendario para dar por finalizado el conflicto.

Por 20minutos

Las fuerzas armadas ucranianas aseguran que la propaganda rusa “impone la idea de que la guerra debe completarse antes del 9 de mayo de 2022”, tal y como reseña el Daily Mail.

La fecha no es casual, ya que Rusia lleva a cabo un espectacular desfile del día de la victoria en la Plaza Roja de Moscú en esa fecha, todos los años, para conmemorar la rendición de la Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial.

En una publicación de Facebook, el estado mayor general de las Fuerzas Armadas de Ucrania dijo: “Según la información disponible, entre el personal de las fuerzas armadas de la Federación Rusa, constantemente se lleva a cabo un trabajo de propaganda que impone la idea de que la guerra debe completarse antes del 9 de mayo de 2022”.

??Ukrainian army: Russia wants to end war by May 9.

According to intelligence from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Russian troops are being told that the war must end by May 9 – widely celebrated in Russia as the day of victory over the Nazi Germany.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 24, 2022