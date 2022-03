José Gato Briceño: Ineptitud revolucionaria y sus daños irreversibles

Posteado en: Opinión

La sinvergüenzura de los narcoherederos del hoy felizmente difunto no tiene comparación, una vez que lloraron hipócritamente a su comandante, mandaron al carajo todas sus recomendaciones y lineamientos, bien lo dijo el tenientico de El Furrial cuando mencionó que ellos siempre tenían ideas más atrevidas y el infame de Sabaneta los frenaba, a estas alturas de la destrucción de Venezuela, no me extraña que en conchupancia con los cubanos, estos falsos pupilos hayan pedido a Fidel, lacra de lacras, que los ayudara a quitar ese freno del medio para complacer y entregar definitivamente la soberanía de nuestra patria a Cuba, la verdad parece el plan ideal y les funcionó. Total que hicieron el teatrillo de rendir honores, mencionarlo en cada acto y poner unos cuantos esperpentos de estatuas mal hechas por ahí y se dedicaron a desmantelar también las pocas cosas que el traidor mayor había adelantado para acomodarla a su conveniencia de ampliar la autopista de concesiones y prebendas a la guerrilla, a los rusos, a lo peor del terrorismo del medio oriente y ni hablar de la entrega de nuestra riqueza mineral a China y a Turquía, superaron en felonías al peor criminal conocido. Eso sí, en el camino han lanzado algunas migajas al hambriento pueblo y militares sometidos por sus amenazas e ineficiencia y a los opositores de pacotilla para no tener más estorbos ni obstáculos.

Su mentor se fajó a desmantelar la propiedad privada a través de supuestas expropiaciones que no fueron tales si conocemos que la expropiación consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada del titular al Estado pero, con un reconocimiento económico, un pago por dicha propiedad, se elaboran avalúos y se indemniza al propietario.

La confiscación por su parte, en lenguaje jurídico es aquel acto mediante el cual se quitan o sustraen bienes de las esferas de propiedad de alguien sin compensación alguna, pasando estas a ser propiedad del fisco, o sea, el gobierno te la roba sin ningún pago. Aclarado esto vemos que dando continuidad al enfoque de la narcodictadura en sus tareas delictivas y el afán de mantenerse en el poder, decidieron regresarle los bienes confiscados a numerosos empresarios a los que robaron la posibilidad de seguir produciendo y generando empleos por años.

Entre muchos, la devolución del centro comercial Sambil de la Candelaria en Caracas por parte de los malandros después de 14 años *CONFISCADA*, ha generado una serie de opiniones que uno queda en shock. Me han escrito y llamado algunos amigas y amigos, muy contentos por tal cambio de posición de los narcobandoleros y les respondí que me vería obligado a escribir sobre el tema y así les daría respuesta a través de mi columna semanal. Verlo como una buena señal es inconcebible pues después de 14 años de aquella orden del galáctico para robarse una propiedad privada, cosa que hizo por envidia, resentimiento, porque siempre fue un resentido social, sabiendo que generaría más de 3500 empleos, para que hoy sus herederos y sobresalientes narcotraficantes, reviertan tal medida y la hayan devuelto a sus dueños originales. Puede ser bien recibido por esos empresarios, claro que sí, pero jamás piensen otra cosa que no sea que se están deshaciendo de todo lo que no sea el negocio de las armas, la droga y la penetración del terrorismo mundial en nuestra Venezuela.

Hugo Chávez como buen encantador de serpientes, mentiroso y tracalero le informó al pueblo a través de una cadena nacional que convertiría el Centro Comercial Sambil en una gran clínica y luego cambió diciendo que sería una universidad.

Ni uno ni lo otro, lo cogieron como refugio de damnificados, luego como depósito del Ministerio de Comercio y por último en guarida de maleantes, esa sería la “universidad” a la que se refería, formar al hombre nuevo en revolución socialista, como atracar, extorsionar y asesinar. Es otra clara evidencia de que el narcocomunismo es un rotundo fracaso.

Más de mil industrias fueron robadas o confiscadas, más de cinco millones de hectáreas totalmente productivas que permitían el casi autoabastecimientos del pueblo venezolano, fueron arrasadas o robadas por orden del hoy felizmente difunto, que Lucifer lo tenga en el infierno llevando candela, jugando dominó con Fidel Castro, Sadam Hussein y Muamar el Gadafi.

Van a revertir las confiscaciones de cinco millones de hectáreas arrasadas por el huracán revolucionario? La muerte de Franklin Brito en acto de rebeldía defendiendo su tierra que era su vida productiva contra esa orden arbitraria, es irreversible, regresarán a sus dueños Agroisleña? CANTV? Las empresas de la CVG? Destruyeron y arruinaron a PDVSA, todas las refinerías, todos los servicios públicos, la pobreza en un 93 % por nombrar algunas de las miles empresas y calamidades.

Con el debido respeto que me merecen los que se comunicaron conmigo, les haría una pregunta ¿Ustedes son capaces de confiar y de contentarse con esos narcomalandros solicitados por la justicia internacional, con recompensa incluida, que ya han saqueado y destrozado el futuro de millones de venezolanos y que después de algunos años le devuelvan algunas migajas de lo robado a algunos de sus legítimos dueños?

Eso es como contentarnos porque hay bodegones opulentos y megatiendas lavadólares en toda Caracas y algunas ciudades principales de Venezuela, dándole una fachada de bonanza a nuestro país. No pierdan la perspectiva, el cambio no es ese, eso no les borra su talante y actuación tiránica, siguen siendo los demoledores de nuestro sistema productivo, siguen jugando con el hambre de nuestros niños, siguen saliendo del país contra viento y marea cientos de miles de venezolanos por la miseria en la que se vive, nada ha cambiado, solo nuevas tácticas de distracción de la pandilla que más daño le ha hecho a mi país. Dijeran en mi pueblo de Caicara de Maturín ¿pero tu has visto? Esto es el mundo al revés !

Desde la cárcel del exilio recomiendo, así como el régimen no pierde el foco en delinquir sin frenos, no perdamos nuestro foco que no es otro que arrimar al mingo cualquier acción por más ínfima que parezca, en no darle tregua a la búsqueda de una salida de esa podredumbre, como sea y con lo que sea, por mi parte sigo sin pausa denunciando y actuando con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

