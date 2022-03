Comediante estadounidense se atribuyó el mérito del “chiste” que Chris Rock contó sobre Jada Pinkett Smith

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia, Will Smith abofeteó a Chris Rock, luego de que el comediante le hiciera una broma a Jada Pinkett Smith, la esposa del flamante ganador del Óscar a Mejor Actor.

Por El Heraldo de México

Luego del incidente, Rock no presentó cargos contra Smith, así informó la policía de Los Ángeles, dependencia que durante la noche del domingo señalará que investigaba el hecho violento.

Mientras que los espectadores de los Premios Oscar se quedaron pensando si el momento violento fue real o actuado, el comediante estadounidense Kevin T. Porter publicó en cuenta de Twitter que él fue el autor de ese chiste.

NONE OF THAT WAS BLEEPED IN AUSTRALIA WILL SMITH SAID “KEEP MY WIFE’S NAME OUT OF YOUR FUCKING MOUTH” — David Mack (@davidmackau) March 28, 2022

¿Qué dijo Kevin T. Porter?

Kevin, quien además de ser comediante es escritor, presentador de podcasts y productor de comedia escribió en su Twitter: “Hey, yo escribí ese tonto por el cual Chris Rock fue abofeteado por Will Smith abofeteará un poco. Sabíamos que presionaríamos algunos botones sensibles, sin embargo, la comedia está destinada a provocar y hacer que la gente piense, estoy orgulloso de que hayamos hecho ambas cosas durante la noche Oscars 2022”.

hey i wrote that silly chris rock will smith slap bit. we knew we’d push some buttons but comedy is meant to provoke and make people think, i’m proud we did both those things tonight at #Oscars2022 ! — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 28, 2022

El tuit de Kevin no fue tan bien recibido por los seguidores de comediante, pues uno de ellos escribió: “Amigo, la comedia no es humillación, ninguno de los dos sabe cuánto afecta la condición de Jada… pero estoy en contra de la violencia, y Will Smith no tuvo que abofetear a Chris Rock”.

