Tragedia en Australia: Hallaron ahogado a un niño autista de seis años, no podía hablar ni pedir ayuda

Joey Vines era un niño especial y muy querido de seis años que padecía autismo. Y si bien, no podía hablar, sus papás ya habían encontrado la forma de comunicarse con él.

El Heraldo

La tarde del domingo 27 de marzo se encendieron las alertas cuando no lo encontraron en casa. Su padre pidió a los vecinos revisar sus jardines y casas para ver si el pequeño no se encontraba en ellas. Y fue entonces que ocurrió una tragedia una hora después de iniciada la búsqueda.

El niño fue encontrado incosciente en la alberca de una residencia cercana a la suya, en Perth, Australia. No tenía ropa y estaba flotando en el agua, sin responder. Los testigos y padres del menor llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes trasladaron a Joey al Hospital Fiona Stanley, donde desafortunadamente murió.

Steven Vines, papá del niño, contó a medios locales que debido a que su hijo padecía un trastorno del espectro autista, no podía hablar, por lo que se cree que al momento de accidentarse, no pudo pedir ayuda a alguien. En tanto, la policía de Australia Occidental informó que la muerte de Joey no está siendo investigada como caso sospechoso aunque sí se espera un informe forense sobre la causa de su deceso.

