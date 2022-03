Broma de Amy Schumer a Kirsten Dunst generó indignación como caso Chris Rock a Will Smith

La comediante encargada de conducir los Premios de la Academia en el 2022, llamó a la actriz “rellena asientos” creando controversia en redes sociales

Los premios Oscar 2022 parecen no ceder ante los escándalos mediáticos que han opacado por completo a los grandes ganadores de la noche. Ahora, tras la controversia generada por el chiste de Chris Rock a Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith y que desencadenó la ya famosa cachetada, se han hecho notar otros de los momentos más incómodos de la noche: Amy Schumer llamando “rellena asientos” a Kirsten Dunst como parte de su sketch.

Kirsten Dunst, o conocida por los fans de Marvel como la primera Mary Jane Watson en Spiderman, fue nominada a mejor actriz de reparto, por lo que asistió a lado de su esposo y Jesse Plemons, nominado a mejor actor de reparto, ambos por la película El poder del perro a la 94.ª edición de los Oscar que se llevó a cabo este domingo 27 de marzo.

Ambos se encontraban disfrutando de la ceremonia cuándo apareció la anfitriona Amy Schumer haciendo un monólogo sobre las personas que asisten únicamente a “rellenar asientos”, una de las interacciones que más desapruebo ha generado en medios de comunicación y redes sociales por tratarse de otro “chiste fuera de lugar” que mancha la reputación de la Academia y podría tener consecuencias para su próxima edición.

Así fue el incómodo momento

