Fallas con el Biopago y colas “preferenciales”: las penurias de los falconianos que buscan gasolina subsidiada

Debido a los cambios que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro en el Sistema Patria, los retrasos en el Biopago y las colas preferenciales que tienen los organismos de seguridad para pasar a quienes pagan vacuna; los falconianos vuelven a pernoctar en los alrededores de las estaciones de servicios subsidiadas para adquirir gasolina.

Corresponsalía lapatilla.com

Para la última semana de marzo la situación se ha puesto cuesta arriba para que los falconianos adquieran la gasolina subsidiada. “A mí me quitaron la huella. Solo le queda a mi esposa y de paso nosotros no cobramos bonos, es decir, que en abril no sé cómo vamos a hacer para pagar la gasolina. Uno pasa muchas necesidades en esas colas, uno amanece en cola y ve cómo llegan los recién bañados de sus casas y pagan a los guardias para pasar. Es una corrupción que no se acaba”, dijo Alex Manaure, usuario de la estación de servicios Carora en la entrada de Punto Fijo, ciudad donde están las dos refinerías Amuay y Cardón que producen la gasolina que mueve el país.

Usuarios refieren que en lo que va de mes solo reparten de 130 a 200 números diarios, lo que no alcanza para toda la población, pese a que se trabaja por terminal de placa. También refieren que a muchos no se les activó el subsidio que dijeron que sería por terminal de cédula de identidad. “Yo hago transporte escolar, con eso es medio comen los tres hijos que tengo. Sin embargo, con este problema de la gasolina voy a tener que parar el carro. Estuve dos días en cola y no logré echar más de 30 litros. Cada vez se consigue menos gasolina en las subsidiadas, pero sí hay en las dolarizadas”, dijo María Madriz en la estación de servicios Valles, ubicada en Punto Fijo.

El sistema Biopago también registra retrasos. Hay días que a las 9:00 am se cae y deja de funcionar la plataforma, por lo que no se puede seguir abasteciendo. Las estaciones de servicios tienen horarios de trabajo de 6:00 am a 9:00 pm, pero ninguna lo cumple. La gasolina a distribuir diariamente se acaba a mediodía.

Encargados de las bombas cuentan que el suministro ha disminuido por parte de Pdvsa. A principios de año recibían diariamente entre 25.000 y 28.000 litros, y en lo que va de marzo han bajado a 15.000 y 12.000 litros interdiario.

Los fines de semana, las estaciones de servicios premium tienen más movimiento que los días de semana. Incluso, el fin de semana pasado registraron largas colas, situación poco común en la zona. Humberto Vargas dijo que solo echó tres litros dolarizada para llegar a su casa, porque estuvo todo el día en la cola y la gasolina no llegó.

“Muchos iremos a perder los carros, porque no gano para pagar la gasolina a precio internacional. Mis hijos me mantienen, soy profesor jubilado y no gano para eso”, dijo mientras surtía en la estación de servicios El Dorado.

Por medio de los trabajadores petroleros de la región, se supo que Pdvsa tiene gasolina, porque la producción no ha mermado, pero se está abasteciendo otros estados y los “compromisos internacionales”. Por ello, la prioridad en Falcón es la dolarizada.