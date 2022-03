Hallan cerca de Bahamas a cubanos en una embarcación hecha con una tabla de surf (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Guardia Costera de EEUU informó este miércoles del rescate de dos cubanos que dejaron Cuba a bordo de una pequeña embarcación a motor construida a partir de una tabla de surf, los cuales habían sido dados ya por desaparecidos.

“Un buen samaritano vio a los dos hombres cubanos el martes aproximadamente a las 5 p.m. a unas 10 millas al oeste de Bimini, Bahamas, y contactó a la Guardia Costera”, señala un comunicado publicado esta mañana en Twitter.

Según la Guardia Costera, los dos rescatados están bien de salud y van a ser transferidos a la Real Fuerza de Defensa de Bahamas.

#Update A good Sam spotted the 2 Cuban males, Tues., at approximately 5 p.m. about 10 miles west of Bimini, #Bahamas, and contacted the @USCG. #USCG crews rescued the 2 people, reported in good health, and are expected to be transferred to @TheRBDF. @USEmbCuba @USEmbassyNassau pic.twitter.com/MDZP5K9YdM

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) March 30, 2022