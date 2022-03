Citgo arrancó el año 2022 con fuerte impulso (Gráficos)

Posteado en: Actualidad, Economía

CITGO Petroleum Corporation (CITGO) publicó hoy sus resultados financieros del cuarto trimestre y fin de año 2021. Para el cuarto trimestre de 2021, CITGO generó una utilidad neta de 21 millones de dólares, un EBITDA1 de 236 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 139 millones de dólares, lo que representa la utilidad neta trimestral y el desempeño de EBITDA más sólidos desde el tercer trimestre de 2019, antes del inicio de la pandemia del COVID-19.

El desempeño financiero y operativo general de la compañía durante el año, se vio afectado negativamente por la tormenta invernal Uri, que obligó a paralizar de emergencia la refinería de Corpus Christi durante aproximadamente dos semanas, lo que contribuyó a una pérdida significativa en el primer trimestre de 180 millones de dólares. Debido a estas dificultades, CITGO reportó para todo el año 2021, una pérdida neta de aproximadamente 160 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 557 millones de dólares, ambos mejoraron significativamente con respecto a los resultados de todo el año 2020. Los resultados mejorados –en comparación con 2020– se lograron a pesar de los impactos financieros ocasionados por la tormenta invernal Uri, y se debieron principalmente a mayores volúmenes de procesamiento, mayores márgenes de ganancias y mejores condiciones económicas en relación con la pandemia.

“La tormenta invernal Uri fue un obstáculo importante para nuestra refinería de Corpus Christi y contribuyó a que tuviéramos un desafiante comienzo del año 2021”, dijo el Presidente Ejecutivo de CITGO, Carlos Jordá, “aun así logramos una excelente tasa de confiabilidad en nuestras refinerías de Lake Charles y Lemont, y pudimos capturar los márgenes de ganancias disponibles a medida que mejoraba la demanda. También establecimos muchos récords relacionados con la producción y, al mismo tiempo, logramos nuestro mejor desempeño en Tasa Total de Incidentes Registrables (TRIR, por sus siglas en inglés) y el segundo mejor desempeño en seguridad de procesos desde 2012. Esto es una verdadera demostración de la profesionalidad y del compromiso de nuestros empleados quienes al mismo tiempo continuaban lidiando con los efectos continuos de la pandemia y con otros desafíos operativos como la interrupción del poliducto Colonial”.

Aspectos destacados del 4T y del año completo:

Financial

– Aumento de la capacidad máxima de endeudamiento bajo la facilidad de bursatilización de cuentas por cobrar de CITGO, de 250 millones de dólares a 500 millones de dólares, con plena disponibilidad al final del año.

– Refinanciación de 650 millones de dólares de notas senior garantizadas con vencimiento en 2022, con las ganancias de una oferta privada de 650 millones de dólares de notas senior garantizadas al 6,375% con vencimiento en 2026.

– CITGO recibió aproximadamente 556 millones de dólares, incluidos intereses, del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. durante el tercer trimestre, lo que refleja su participación en los pagos de reembolso de impuestos sobre la renta de EE. UU. en virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).

Rendimiento de las refinerías

– El rendimiento total de las refinerías para el cuarto trimestre fue el más alto del año con 796.000 barriles por día (bpd), con un aumento en la utilización de crudo de 85% en el tercer trimestre a 94% en el cuarto trimestre.

– Para todo el año 2021, el rendimiento total de las refinerías fue de 730.000 bpd, un 14% más que el año anterior. Esto resultó en un aumento del 15% en la utilización de crudo, pasando del 72% en 2020 al 87% en 2021.

Paradas programadas e inversiones de capital

– Se ejecutaron con éxito las paradas programadas de Lake Charles y Lemont, dentro de lo presupuestado y del cronograma planificado, gastando aproximadamente 184 millones de dólares en 2021 en costos de paradas programadas y catalizadores. Se invirtieron 200 millones de dólares en proyectos de capital: 100 millones de dólares en proyectos regulatorios y de salud, seguridad y ambiente (HSE, por sus siglas en inglés), 98 millones de dólares en proyectos de mantenimiento y 2 millones de dólares en proyectos estratégicos.

Exportaciones

– Las exportaciones del cuarto trimestre aumentaron a 167.000 bpd, superando los 136.000 bpd reportados en el trimestre anterior, a medida que América Latina continuó reabriendo. Para todo el año 2021, las exportaciones promediaron 134.000 bpd.

Excelencia operativa

– Las refinerías de Lake Charles y Lemont lograron récords en seguridad y desempeño ambiental, producción y confiabilidad de planta. La refinería de Corpus Christi se vio afectada negativamente por la tormenta invernal Uri en febrero de 2021, pero logró un récord de procesamiento de crudo ligero y también fue reconocida –por segundo año consecutivo– con la Certificación Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Además, el grupo de terminales fue reconocido por la Asociación Internacional de Terminales de Líquidos (ILTA, por sus siglas en inglés) por su desempeño en seguridad ocupacional.

Gobernanza y Liderazgo

CITGO continuó enfocada en el gobierno corporativo y en la ética a lo largo del año, bajo el liderazgo del primer Director de Ética y Cumplimiento Normativo dedicado de la compañía. Las mejoras notables, relacionadas con la ética y el cumplimiento normativo, incluyen el lanzamiento del Código de Conducta y Ética Empresarial de CITGO en el sitio web citgo.com, y la implementación de un nuevo módulo de capacitación en línea del Código de Conducta y Ética Empresarial.

La compañía también continuó fortaleciendo su equipo gerencial. Shane Moser fue nombrado Vicepresidente de Salud, Seguridad y Medioambiente; Mark Holstein fue nombrado Asesor Jurídico; Balvy Bhogal-Mitro fue nombrada Vicepresidenta de Planificación Estratégica y Corporativa; y Steve Scarpino fue nombrado Director de Ética y Cumplimiento Normativo.

“Al cierre del primer trimestre, nuestra industria está lidiando con los efectos de los eventos recientes en Ucrania, que ilustran claramente la necesidad de un suministro confiable y seguro. Creemos que CITGO está bien posicionada para continuar siendo una proveedora confiable de productos de combustible para los mercados de América del Norte y América Latina”, concluyó Jordá.

Acerca de CITGO

Con sede en Houston, Texas, CITGO Petroleum Corporation es una reconocida líder en la industria de refinación que opera bajo la reconocida marca CITGO. CITGO opera tres refinerías ubicadas en Lake Charles, Luisiana; Lemont, Illinois; y Corpus Christi, Texas; y tiene propiedad total o participación de propiedad en 38 terminales activos, seis poliductos y tres plantas de mezcla y envasado de lubricantes. Con aproximadamente 3.300 empleados y una capacidad combinada de procesamiento de crudo de aproximadamente 769.000 barriles por día (bpd), CITGO es la quinta empresa de refinación más grande y una de las refinadoras independientes a gran escala y de conversión profunda más complejas de los Estados Unidos. CITGO transporta y comercializa combustibles para transporte, lubricantes, petroquímicos y otros productos industriales, y suministra productos a una red de aproximadamente 4.400 puntos de venta minoristas que operan bajo la marca y de operación local, todos ubicados al este de las Montañas Rocosas. CITGO Petroleum Corporation es propiedad de CITGO Holding, Inc.

INFORMACIÓN ADICIONAL

General

CITGO publica información financiera y de otro tipo en su sitio web, incluidos informes de resultados de operaciones y situación financiera trimestrales y anuales. Si bien nuestra información financiera histórica se presenta de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE. UU. (GAAP, por sus siglas en inglés), excepto por ciertas medidas financieras que no son GAAP (ver a continuación), no somos una compañía sujeta a la presentación de informes ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) y no reportamos toda la información requerida por la SEC a las empresas informantes.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene “declaraciones prospectivas” con respecto a elementos financieros y operativos relacionados con el negocio de CITGO. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados, desarrollos y decisiones comerciales reales difieran materialmente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Esta nota de prensa también puede contener estimaciones y proyecciones con respecto a los datos del mercado y de la industria que se obtuvieron de estimaciones internas de la empresa, así como de fuentes de terceros que se consideran confiables en general. Sin embargo, los datos de mercado están sujetos a cambios y no siempre pueden verificarse con total certeza debido a los límites de disponibilidad y confiabilidad de los datos brutos y otras limitaciones e incertidumbres inherentes a cualquier estudio estadístico, interpretación o presentación de datos de mercado y estimaciones y proyecciones de la administración. Las declaraciones prospectivas contenidas en esta nota de prensa se realizan únicamente a partir de la fecha de esta nota de prensa. CITGO niega cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva.

Medidas financieras no GAAP

Esta nota de prensa también contiene métricas operativas e información no GAAP, incluido el EBITDA y el EBITDA ajustado, que no han sido auditados y se basan en estimaciones de la gerencia que pueden ser difíciles de verificar. Estas medidas financieras que no son GAAP son adicionales, y no un sustituto o superiores a, las medidas de desempeño financiero preparadas de acuerdo con los GAAP de EE. UU. y pueden diferir de las medidas que no son GAAP utilizadas por otras empresas de nuestra industria. Consideramos que estas medidas financieras que no son GAAP son importantes porque brindan medidas útiles del desempeño operativo de la compañía, excluyendo eventos inusuales, así como factores que no afectan directamente lo que consideramos que es nuestro desempeño operativo central. Estas medidas financieras que no son GAAP no deben considerarse un sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con los GAAP. Consulte la conciliación de EBITDA y EBITDA ajustado con la medida GAAP más directamente comparable establecida en la página 6 de este comunicado de prensa.

Estimaciones de EBITDA de refinería

Las estimaciones de EBITDA de refinería presentadas en esta nota de prensa se calculan como margen bruto de hidrocarburos de refinería menos gastos operativos de refinería y partidas no operativas y de ingresos / (gastos), más depreciación y amortización. Nuestras estimaciones de EBITDA de refinerías están pensadas como estimaciones de las ganancias de nuestras refinerías antes de impuestos e intereses y depreciación y amortización. En la tabla de la página 6 de esta nota de prensa se muestra una conciliación de nuestras estimaciones de EBITDA de refinería (sobre una base individual y total de refinería) con el EBITDA de nuestras operaciones consolidadas para los períodos respectivos que se presentan allí. Además, resumimos a continuación las metodologías y supuestos que utilizamos en relación con nuestras estimaciones de los diversos componentes del EBITDA de refinería.

Con respecto a estos componentes del EBITDA de refinería, definimos el margen bruto de hidrocarburos de refinería como el valor estimado de la producción de una refinería menos el costo de los hidrocarburos y las materias primas intermedias utilizadas por esa refinería. Los valores estimados de producción no se calculan de la misma manera que los ingresos para los propósitos de los GAAP de EE. UU., y estos valores no serían elegibles para el reconocimiento de ingresos según los GAAP de EE. UU. Según los GAAP de EE. UU., reconocemos los ingresos en el momento en que se venden los productos, mientras que los valores estimados se basan en las fechas de producción, que pueden no coincidir con los valores de mercado en el momento de la venta. Además, nuestros ingresos GAAP de EE. UU. se basan en los precios de venta reales de los productos, mientras que los valores estimados se basan en los índices de mercado seleccionados. Como resultado, los ingresos reales obtenidos por la venta de productos pueden variar según el momento, la ubicación o el precio de venta real realizado. El costo de los hidrocarburos y las materias primas intermedias que se utilizan para calcular el margen bruto de hidrocarburos de la refinería son los costos de adquisición de estos insumos utilizados por una refinería. Los costos relacionados con estos elementos se incluyen como parte del costo de ventas y gastos operativos en nuestros estados consolidados de resultados y utilidad integral según los GAAP de EE. UU. Sin embargo, a los efectos de calcular el margen bruto de hidrocarburos de la refinería, estos costos no se calculan de la misma manera que calculamos los montos incluidos en el costo de ventas según los GAAP de EE. UU., y los montos reflejados en el margen bruto de los hidrocarburos de la refinería pueden subestimar o exagerar materialmente las correspondientes cantidades según el GAAP de EE. UU.

Además, los gastos operativos de las refinerías reflejan estimaciones de los costos y gastos directos asociados con la operación de las refinerías, tales como mano de obra y cargas relacionadas, energía, mantenimiento y materiales, y depreciación y amortización. Los costos y gastos relacionados con estos elementos se incluyen como parte de otros gastos o costos de ventas y gastos operativos en nuestros estados consolidados de resultados y utilidad integral según los GAAP de EE. UU., junto con otros gastos. Los montos asignados a nuestras refinerías para algunos de estos costos y gastos para propósitos de nuestras estimaciones de EBITDA de refinería no reflejan necesariamente los montos totales de dichos costos, o pueden exagerar o subestimar materialmente dichos costos.

Además, otros costos misceláneos y gastos indirectos asociados con la operación de las refinerías incluyen ciertos gastos generales para el suministro y comercialización de crudo, productos industriales y petroquímicos, así como ciertas participaciones de inversiones relacionadas con la refinería en afiliadas y ganancias de seguro. Estos elementos reflejan montos incluidos como parte del costo de ventas y gastos operativos y otros ingresos, otros gastos, recuperaciones de seguros y participación en ganancias de afiliadas en nuestros estados consolidados de resultados y utilidad integral junto con otros gastos. Los montos asignados a nuestras refinerías para algunos de estos costos y gastos para fines de nuestras estimaciones de EBITDA de refinería no reflejan necesariamente los montos totales de dichos costos, o pueden sobreestimar o subestimar sustancialmente dichos costos.

Algunos de los elementos que afectaron el EBITDA ajustado durante los períodos mostrados anteriormente fueron:

– LIFO permanente (2021 y 2020): registramos un beneficio de aproximadamente 100 millones de dólares y una pérdida de 57 millones de dólares en 2021 y 2020, respectivamente, como resultado de la venta de capas de inventario del año anterior a precios por encima y por debajo del costo, respectivamente.

– Gastos del huracán Laura (2021 y 2020): incurrimos en aproximadamente 30 millones de dólares en costos de reparación, de los cuales aproximadamente 18 millones de dólares se recuperaron a través del seguro en 2021. Incurrimos en aproximadamente 58 millones de dólares en costos de reparación, de los cuales aproximadamente 29 millones de dólares se recuperaron a través del seguro en 2020.

– Gastos de la tormenta invernal Uri (2021): Incurrimos en aproximadamente 24 millones de dólares en costos de reparación, de los cuales aproximadamente 14 millones de dólares se recuperaron a través del seguro.

– Recuperación de litigios de seguros – Athos (2020): recuperamos aproximadamente 183 millones de dólares en 2020 en ganancias de seguros de los costos incurridos anteriormente relacionados con un incidente de envío en 2004.

– Recuperación de litigios – tarifas de intercambio de tarjetas de crédito (2020): ingresos recibidos de acuerdos legales.

CITGO Corporation