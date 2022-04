Predz0rx, el streamer venezolano que nos revela los secretos detrás de los juegos NFT

Posteado en: CriptoMundo, Tecnología, Titulares

Un comunicador, fotógrafo y, sobre todo, streamer venezolano ha probado desde hace unos años nuevas aventuras en Atlanta, Estados Unidos, donde vincula su fascinación por los videojuegos con su sueño por enseñar y aprender de otros mientras se divierte con su comunidad, conformada por muchos viejos amigos y otros más recientes. Ese arriesgado creador de contenido, que no le teme a las Dodge Ram sin frenos y se sigue sintiendo un niño pese a superar el cuarto piso, se llama Predz0rx.

Por Ana Guaita Barreto y Daniel Mendez Chacón | lapatilla.com

“Toda la vida he sido gamer, desde que tengo uso de razón tenía un Atari en mi casa, luego iba a casa de mis primos en Caracas y jugaba Intellivision, Saga Genesis, Nintendo, Super Nintendo, Sega… siempre estuve interesado en lo que es la parte de tecnología, siempre me ha apasionado muchísimo”, confiesa al ser contactado por el equipo de lapatilla.

Desde una antigua Caracas en la que “no existía nada de Internet, no existían cibercafés, no existía nada de eso, donde las computadoras eran un lujo, básicamente”, Predz0rx ya venía cosechando experiencias enriquecedoras ante las consolas y los arcades que marcaron una época y que él mismo intenta que no se queden solo en la retina de la memoria sino también formen parte de su contenido variado en diversas plataformas sociales. Quake, Counter Strike, Super Mario, Mario 3, Mario Kart y Mortal Combat son solo algunos de esos títulos que se encarga de revitalizar con sus amigos.

En su juventud, comenzó a hacer torneos de Quake online, conoció a mucha gente y, junto a sus panas, se convirtió en precursor de la movida Counter Strike, tras conformar el equipo “MRocks” y literalmente viajar por todas las ciudades de Venezuela.

“Fue esa vena competitiva que siempre he llevado en mí la que me fue introduciendo en los videojuegos”, recuerda con emoción. Tras graduarse en una universidad aragüeña y contraer matrimonio, Predz0rx retomó la movida de los videojuegos, su pasión, lo que siempre lo ha llenado.

Así fue como le dio vida al proyecto Old School Club, el cual resume en “celebrar todos los momentos de infancia, de compartir con amigos, con la familia, de descubrir algo nuevo como los videojuegos, que en ese momento era increíble. De eso nace el Old School Club, es mi canal de Twicth y es como llamo a mi comunidad que se ha expandido mucho más. Todos los viernes tenemos un stream donde celebramos. Me gusta mucho educarlos, enseñarles cómo era, contarles todas esas anécdotas de los torneos, cuando me montaba en un autobús con la computadora en una maleta pa’ agarrar pa’ Maracaibo”.

Ahora, Old School Club ha evolucionado a un equipo de eSports, según detalla Predz0rx, “donde tenemos jugadores de Axie infinity en el top del ranking global”. Para él, resulta “increíble esta nueva era, la manera en que se hace comunidad, la manera en que compartimos a diario, nos vamos conociendo con gente de todas partes del mundo”.

Los juegos NFT, irrupción de una apuesta al futuro

Según la definición Predz0rx, “los NFT son tokens no fungibles, un certificado de autenticidad único que tienes de un producto digital”. Tras su experiencia cercana con muchos proyectos vinculados a las criptomonedas y los juegos, considera que “definitivamente los NFT han cambiado la manera en la cual se conciben los videojuegos, aunque todavía no terminan de dar pie con bola, porque es algo muy nuevo, supone retos y hay muchas variables que influyen dentro de un videojuego, y más cuando incluyes dinero”.

En su opinión, “todavía no hay un juego que haya dado con la clave de cómo balancear su propia economía y los tokens que se producen en el juego. Pienso que el que mejor lo ha hecho es Axie Infinity, sin embargo, está muy lejos de ser perfecto, pero ha sido el que ha logrado mantenerse en el tiempo, lo cual dice mucho. Todos los demás juegos que han salido o de los que tenga conocimiento, están muertos o si no, están en terapia intensiva. Actualmente está empujando la movida de los eSports dentro de su plataforma”.

Para Predz0rx, los NFT llegaron para cambiar la historia de los videojuegos. “Pienso que con cualquier juego que venga vas a ganar algún tipo de recompensa, algún tipo de token, de beneficio en la vida real. Ya se acabó eso de que vas a comprar un videojuego para divertirte y ya”. Eso sí, es prudente y advierte que “tampoco puedo decir que se acabó lo conocido, esta es una transición que va a durar años, pero sí suenan las alarmas en todas las casas grandes de la industria, el potencial de hacer dinero ahí es increíble”.

Pese a la ilusión antojadiza de muchos incautos, nuestro streamer no le recomienda a nadie vivir de los juegos NFT. Asimismo, extiende un reflexivo argumento sobre los riesgos detrás de los juegos NFT: “Es algo que está naciendo apenas y nadie sabe lo que va a pasar. Es posible hacerse millonario si compras un token a un centavo y resulta que se va a 10 dólares y le metiste un total de 1.500 dólares al juego. Sí te puedes hacer millonario, pero no es algo que recomendaría como un camino de vida, al menos no ahorita, es algo que está muy virgen, todo en el mundo crypto es extremadamente volátil y no lo recomendaría como inversión principal de sus ahorros”.

Para quienes se preguntan cuál es la diferencia entre un juego NFT y uno tradicional, Predz0rx explica que en los NFT “tú eres dueño de parte del juego, de elementos que lo conforman. Esos personajes, esos items, esos cosméticos, van a ser tuyos. Eso es algo totalmente innovador, algo que está rompiendo el celofán. Los NFT, primero son para siempre porque están en el Blockchain, segundo te pertenecen y tercero, puedes hacer lo que quieras con ese token”.

Sobre este punto agrega que “siempre está quien saca provecho, que no se deja llevar por las masas, y simplemente invierte un dineral increíble, hace retorno en cinco días, recupera otro dineral increíble en otros siete días y se sale… cuando esa gente monstruosa se sale, se viene todo abajo porque son economías que no están diseñadas para aguantar unos golpes tan duros al tesoro”.

Insiste que que se trata de un mercado que está evolucionando a pasos agigantados y, así como evoluciona, también mata o sepulta proyectos que han sido concebidos con buenas intenciones pero que no han sido desarrollados de la mejor manera. “Tenemos el caso de varios juegos que fueron bien concebidos en su fase inicial pero que algo se les escapó de las manos, un detalle no supieron manejar, la economía no estaba balanceada… la gente invirtió pensando que podía tener un buen retorno en poco tiempo, se vino todo abajo, y mucha gente perdió dinero, incluido yo”, admitió Predz0rx.

De igual manera, no esconde que “es un mundo muy interesante, de tecnología de punta, pero también tiene su lado malo. Es muy inestable, muy de montaña rusa, se presta para cualquier tipo de estafas, de escándalos y de engaños. Hay gente que da todo, que vende cosas del mundo real, invierte los ahorros de su familia, lo que era para el mercado del mes que viene para invertir en algún jueguito que un amigo le prometió que iba a dar dinero, ahí es donde viene la catástrofe. Hay demasiadas variables y factores de alto riesgo que hacen que esto sea una lotería, una moneda al aire. Todos quieren saber cuál es el juego en dónde deben meter el dinero y la verdad no es así de fácil”.

Una vida dedicada 100 x 100 al streaming

“Esto fue llegando a mí y apoderándose de todo lo que yo quería hacer. Lo que primero comenzó como ‘bueno, voy a prender la cámara mientras juego con mis amigos’, se fue convirtiendo en una pasión poquito a poco”, relata Predz0rx sobre sus inicios en Twitch. “Por fin llegó el momento en el cual renuncio a mi trabajo y me dedico cien por ciento a esto. Obviamente para eso se requiere una preparación de familia, una planificación económica… no es una carrera nada fácil, no es una carrera en la que vas a comenzar a hacer dinero desde el día uno”, agrega.

Pese a los obstáculos iniciales, comunes a todo creador de contenido, considera que su trabajo “está dando resultados, estamos rompiendo lo tradicional de un streamer de Twicht, que es prender la cámara y ponerse a jugar, y hacemos muchísimo más que eso con actividades en las que incluimos a muchos streamers más, entrevistas, tenemos un podcast”. Ahora bien, confiesa que “definitivamente el mayor sacrificio sigue siendo el tiempo de familia” y, por ello, los fines de semana los dedica específicamente a eso, a intimar mucho más con su hija y su esposa.

Al sostener constante contacto con su comunidad, la que incluye lógicamente a muchos connacionales, Predz0rx comenta los problemas logísticos que a veces encuentran para también seguir sus sueños con los videojuegos. “La electricidad y las conexiones de Internet son un problema grave en Venezuela, a pesar de que sé que hay lugares donde ha mejorado muchísimo el Internet con conexiones de 50 Mb o más, hay otros donde ni siquiera hay señal, donde cortan un cable y no tienen conexión por un año. Es más de lo que ya sabemos, las deficiencias de las instituciones encargadas de los servicios básicos”.

Al respecto, profundiza en que son problemas que afectan el día a día del venezolano y, “cuando no tienes una paz mental, cuando no te sientes seguro o que tus problemas de salud pueden ser fácilmente resueltos, ¿cómo puedes tener una estabilidad para tú jugar a nivel profesional? Se hace cuesta arriba. Un venezolano promedio no puede tener una buena computadora, una buena tarjeta de video, un buen celular, es extremadamente difícil y complejo, a pesar de que en Venezuela hay bastante talento”.

Para ejemplificar esto último, Predz0rx se refiere a la movida de Axie Infinity, donde “varios de los jugadores top mundiales son venezolanos, así que por falta de talento o compromiso no es, ahora, por falta de recursos, de estabilidad mental o infraestructura, sí que puede ser, creo que por ahí van los tiros”.

Retomando el entusiasmo que siente por su labor, nuestro aficionado a los videojuegos (y las cervezas) asegura que “somos una comunidad bien positiva, somos una comunidad inclusiva, estamos abiertos a todos los hispanoamericanos, venezolanos de todas partes del mundo. Tenemos el equipo de eSports y estamos buscando más patrocinantes, de hecho, pero ahí vamos, haciendo las cosas bien. Las personas que entran a mi canal, entran a divertirse en la noche, a pasar el día bien… y eso es bastante satisfactorio, poder cumplir o solventar la necesidad de relajarse de muchas familias”.

Bonus Track: De lo malo a lo bueno, pese a la Dodge Ram

A mediados de febrero, Predz0rx experimentó un altercado que puso su vida en riesgo. Una camioneta modelo Dodge Ram, conducida por un tipo metido en problemas con la ley, se estrelló contra una de las paredes del set que usa para sus transmisiones. “Fue tremendo susto para todos nosotros aquí en la casa, mi esposa llorando, yo quedé medio traumado por varios días. Aquí sentado en mi computadora, a veces escucho un ruido con los audífonos puestos y… obviamente las probabilidades de que eso vuelva a ocurrir son prácticamente nulas, pero sí te queda como la cosita, el susto”, expresa con una risa nerviosa.

“Estaba trabajando aquí tranquilo en mi computadora y, de la nada, de repente viene la camioneta, choca contra la ventana… resulta que el tipo era un delincuente que estaba huyendo de la policía y perdió el control. Fueron momentos de angustia porque el tipo intentó meterse en la casa, afortunadamente no pudo y, afortunadamente tampoco parecía armado”, narró Predz0rx, quien además afirma que “mi vida estuvo en riesgo, la camioneta llegó a un metro y medio de distancia de donde yo estaba, lo único que la detuvo fue que mi estudio está en el sótano y, justo hay una pared de concreto, porque es una casa de vieja construcción. Si no fuera por eso, no la estaría contando”.

Eso sí, como siempre Predz0rx mantiene el buen humor y el optimismo: “De lo malo a lo bueno, como siempre digo. La parte buena es que sí, me puso en el radar de muchos creadores de contenido y demás personas que llegan preguntándome qué pasó con la camioneta y terminan enterándose de todo un proyecto de vida”.