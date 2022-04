¿El inicio del fin? Tormenta solar “caníbal” golpeó la Tierra y estos son los efectos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Científicos de varios países han detectado 17 erupciones solares procedentes de una única mancha solar, lo cual no tendría nada de espectacular, salvo que dos se dirigían a la Tierra y se fusionaron en una “eyección de masa coronal caníbal” que viajaba a 3 millones 27 mil 599 km/h y pegaron la noche de ayer. Pero, ¿cuáles fueron sus consecuencias?

Por: El Heraldo

El Centro de Predicción del Tiempo Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detalló que las dos erupciones dirigidas a la Tierra, liberadas por las regiones activas 12975 y 12976 del Sol el 28 de marzo y el fenómeno impactó con la tierra el pasado 31 de marzo.

Era una tormenta G3, considerada como fuerte, lo que significaba que podía causar una aurora hasta el sur de Pensilvania, Iowa y Oregón, en Estados Unidos, informó Live Science.

G3 Watch now out for 31 March due to combined CME effects. Also, a G1 Watch is in place for 30 Mar due to CME shock arrival and a G2 Watch for 1 Apr due to lingering CME influences. Visit https://t.co/4CNTc1qJlT for latest info and https://t.co/PuIgIldyfa for story. @NWS @NOAA pic.twitter.com/ftMJaqgfjU

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 29, 2022