Quiénes son las ocho estrellas del fútbol que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial de Qatar 2022

Cafu, que también sacó las bolillas en el sorteo del Mundial 2018, será una de las estrellas a cargo de los bombos (Foto: Reuters)

El brasileño Cafú y Lothar Matthaus serán dos de los ex jugadores elegidos por la entidad para conformar los grupos.

Todo está listo para que se lleve a cabo uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos del mundo del fútbol. La FIFA dio a conocer quiénes serán los conductores del sorteo del Mundial de Qatar 2022 y entregó la lista de ocho estrellas del fútbol que tendrán la responsabilidad de sacar las bolillas para conformar los ocho grupos que integrarán la nueva edición del torneo más prestigioso del planeta.

La ceremonia, que se llevará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha (Qatar) y que contará con 2000 invitados, dará inicio a partir de las 10:00 GMT de este viernes 1 de abril (13 horas de Argentina) y se transmitirá a través de los canales oficiales de la entidad.

A diferencia de la edición anterior, en la que condujeron el evento el ex futbolista Gary Lineker y la periodista Maria Komandnaya, en esta ocasión será un trío conformado por la reconocida ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson.

La estadounidense levantó la Copa del Mundo en 2019 por segunda vez en su carrera (Getty)

“Será un honor vivir de nuevo el ambiente de la Copa Mundial, esta vez como presentadora del sorteo masculino. Como aficionada, he seguido de cerca la clasificación y como ex futbolista estoy deseando compartir escenario con semejantes leyendas”, aseguró la ex delantera campeona del mundo en Canadá 2015 y Francia 2019.

Entre otros galardones, la estadounidense también ganó el Balón de Oro en 2015 y en 2019 se alzó con el The Best. Además, consiguió dos medallas de oro olímpicas (Beijing 2008 y Londres 2012) y una medalla de bronce (Tokio 2020).

Jermaine Jenas, en tanto, es un ex jugador inglés de 39 años que disputó toda su carrera en la Premier League, pasando por clubes como Newcastle (2002), Tottenham Spurs (2005) y Queens Park Ranger (2013 hasta su retiro en 2015). Al mismo tiempo también disputó el Mundial de Alemania 2006, en donde su selección alcanzó los cuartos de final.

Samanta Johnson es una presentadora internacional deportiva con experiencia comprobable en este tipo de eventos ya que hace apenas un mes atrás participó del sorteo del de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA EAU 2021 en la que el Chelsea se proclamó campeón tras vencer al Palmeiras en la final por 2-1.

La FIFA invitó a ocho ex futbolistas para que sean los responsables de sacar las bolillas que conformen cada grupo. Entre ellos estarán presentes dos reconocidos ex campeones del mundo como el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthaus.

“Aunque ya soy un habitual de estas citas, se me sigue poniendo la piel de gallina. Esto simboliza que ya falta poco para el Mundial. Ya han pasado 20 años desde que me convertí en el último jugador sudamericano en levantar el trofeo. Nunca olvidaré ese momento. Nada se puede comparar con disputar un Mundial y tener a todo tu país apoyándote”, explicó a FIFA el campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002.

A estas dos reconocidas figuras se les sumarán el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar), el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo, el ex mediocampista nigeriano Jay Jay Okocha, el ex delantero argelino Rabah Madjer, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002).

Maxi Rodríguez y Agüero estarán presentes en Qatar

En lo que respecta a algunas personalidades que dirán presente en Doha, hay que mencionar a dos invitados argentinos de lujo. El rosarino Maximiliano Rodríguez ya está en Qatar y así lo demuestra en sus redes sociales. El argentino disputó tres mundiales con la selección argentina -Alemania 2006. Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Además, también se dio a conocer que Sergio Agüero estará en el recinto acompañando al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia, después de verse obligado a anunciar su retiro por problemas cardíacos el pasado 15 de diciembre (el 30 de octubre fue su último partido). Junto con ellos se ubicará Javier Mascherano, un símbolo de la selección argentina que hoy está a cargo de la Sub 20.