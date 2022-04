Impactante descubrimiento en Washington: Activista antiaborto escondía cinco fetos en su casa

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La policía descubrió cinco fetos en la casa de una activista contra el aborto en Washington DC, según un reporte.

Por The Independent

La policía de DC informó a WUSA9 que los oficiales hicieron el impactante descubrimiento durante una redada en una propiedad en Capitol Hill, el miércoles por la tarde, tras recibir un aviso de que había posible material de riesgo biológico en el interior.

La propiedad es el hogar de Lauren Handy, la fundadora del grupo antiaborto Mercy Missions, quien fue acusada ese mismo día por un incidente en el que ella y otros activistas irrumpieron en una clínica de abortos, derribando a un empleado e impidiendo que las personas entraran a las instalaciones.

Handy, de 28 años, fue fotografiada sentada afuera de su casa el miércoles mientras se observaba a los investigadores sacando objetos del sótano en bolsas y refrigeradores de riesgo biológico.

La mujer declaró a WUSA9 que “la gente se iba a asustar cuando supieran” lo que había dentro de los contenedores incautados por la policía, y aseguró que esperaba que la redada sucediera “tarde o temprano”.

Más tarde, los investigadores confirmaron el contenido al medio, e informaron que los fetos ya estaban en manos de la Oficina del Médico Forense Jefe de DC.

Handy era una de los nueve manifestantes contra el aborto acusados el miércoles por la redada sucedida en octubre de 2020 en Washington Surgi-Clinic en DC.

Los otros son: Jonathan Darnel, de 40 años, Jay Smith, de 32; Paulette Harlow, de 73; Jean Marshall, de 72; Juan Hinshaw, de 67; Heather Idoni, de 61; Guillermo Goodman, de 52; y Joan Bell, de 74.

Según la acusación federal, Handy hizo una cita en la clínica para el 22 de octubre del 2020 bajo el nombre de Hazel Jenkins, alegando que quería abortar.

Cuando llegó a la cita, el grupo “ingresó a la fuerza a la clínica”, derribando a un empleado, que sufrió una lesión en el tobillo.

Una vez dentro, los manifestantes usaron cadenas, cuerdas, sillas y sus propios cuerpos para bloquear dos entradas a las instalaciones.

Luego, Darnel transmitió el suceso en vivo a través de las redes sociales, diciendo ante la cámara que estaban “interviniendo físicamente con sus cuerpos para evitar que las mujeres ingresaran a la clínica para asesinar a sus hijos”.

“Mientras estén allí, ninguna mujer puede entrar para matar a sus hijos”, dijo, según la acusación.

No está claro si los sospechosos se llevaron algo de la clínica durante el incidente de 2020 o si los artículos incautados por la policía el miércoles están directamente relacionados con la acusación.

Los nueve sospechosos están acusados de conspiración contra los derechos y de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE), que prohíbe obstruir físicamente o usar la amenaza de la fuerza para intimidar o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva.

Si son declarados culpables, cada uno enfrenta hasta 11 años en una prisión federal por los cargos.

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ

— Nathan Baca (@NathanBacaTV) March 31, 2022