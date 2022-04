Lituania anunció que dejará de comprar gas ruso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Lituania dejará de importar gas ruso, como respuesta a la invasión emprendida por el régimen de Vladimir Putin contra Ucrania.

Por Monitoreamos

Así lo anunció este sábado el presidente lituano, Gitanas Nauséda, a través de su cuenta oficial en Twitter. “A partir de este mes, no más gas ruso en Lituania“, expresó.

“Hace años mi país tomó decisiones que hoy nos permiten sin dolor romper los lazos energéticos con el agresor. ¡Si nosotros podemos hacerlo, el resto de Europa también puede hacerlo!”, sentenció el mandatario.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania ??.

Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.

If we can do it, the rest of Europe ?? can do it too!

— Gitanas Naus?da (@GitanasNauseda) April 2, 2022