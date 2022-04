Los oligarcas rusos aliados de Putin encontraron protección en un inesperado socio

Asfixiados por las sanciones occidentales los multimillonarios amigos del Kremlin buscan dónde transferir sus bienes.

Por infobae.com

El superyate de 460 pies de eslora que llegó al puerto de Bodrum, en el Mediterráneo turco, la semana pasada puede albergar a 36 huéspedes en ocho cubiertas. Ocho lujosas cubiertas de teca se elevan desde su casco gris claro. Solaris -el nombre de esta barcaza de barcazas- se ha relacionado con el oligarca ruso Roman Abramovich, cuyo nombre aparece ahora en las listas de sanciones de la Unión Europea y Gran Bretaña.

Sin embargo, como Abramovich y otros oligarcas rusos están descubriendo, alguien siempre quiere a un multimillonario. Por suerte para Abramovich, entre esos alguien parece estar el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Abramovich, que ha asistido a las actuales conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que Erdogan está organizando en Estambul, ha trasladado no uno, sino dos superyates a aguas turcas. Los informes indican que ha llevado su lujoso jet privado a Turquía, un país que no ha sancionado a los oligarcas rusos.

Incluso los refugios financieros como las Islas Caimán están aplicando sanciones. Sin embargo, la semana pasada Erdogan pareció hacer hincapié en extender una alfombra roja a los rusos. “Ciertos grupos de capital”, dijo, podrían “aparcar sus instalaciones con nosotros”. Un día después, su ministro de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, declaró a la CNBC que los oligarcas rusos sancionados eran bienvenidos en Turquía como turistas e inversores, siempre que sus negocios se ajustaran al derecho internacional.

A pesar de las nuevas sanciones occidentales a los oligarcas rusos desde la invasión de Ucrania por parte del Kremlin, el acercamiento de Turquía a los oligarcas sugiere lo difícil que podría ser para Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea castigar a la galería de pícaros de los amigos más ricos del presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se dirige a los negociadores de Ucrania y Turquía antes del inicio de sus negociaciones cara a cara en Estambul, Turquía, el 29 de marzo de 2022. Murat Cetinmuhurdar/Oficina de Prensa de la Presidencia/Cedida a través de REUTERS

Cuando se trata de frenar la riqueza rusa sancionada, Occidente se enfrenta a una multitud de desafíos. Los activos de los súper ricos suelen estar ocultos profesionalmente, con la propiedad legal enterrada en una muñeca Matryoshka de empresas fantasma dentro de empresas fantasma. Tan opaco es el mundo de la propiedad de activos que el Observatorio Fiscal de la UE, un laboratorio de investigación con sede en París, propone un nuevo “Registro Europeo de Activos” para cortar el subterfugio legal y establecer los propietarios de las participaciones importantes.

“Hay mucha información sobre quién posee qué, pero no está vinculada ni se verifica de forma rutinaria”, me dijo Theresa Neef, investigadora del Observatorio Fiscal de la UE. El registro de activos “reuniría toda la información que se tiene de los registros de la propiedad, de los registros comerciales, de los depósitos centrales de valores [y de otras fuentes] y los vincularía. Esto permitiría comprobar si hay oligarcas rusos, pero también casos de evasión fiscal, blanqueo de dinero y demás”.

Pero después de décadas en las que los mercados inmobiliarios de ciudades como Londres y Miami se han visto transformados por la riqueza rusa, otros países parecen percibir ahora una oportunidad en la represión de Occidente. Incluso los rusos que no están en la lista negra se muestran reticentes a tener activos en Occidente. Vagit Alekperov, director general de la empresa rusa de petróleo y gas Lukoil, por ejemplo, no ha sido sancionado. Sin embargo, al parecer ha trasladado activos de gran valor, como yates, de los puertos occidentales. Otros, como Abramovich, han sido sancionados en Gran Bretaña y la Unión Europea, pero no en Estados Unidos.

Esto ha creado una especie de zona gris para los países que desean atraer el dinero ruso. Los turcos no son los únicos. Mis colegas del Washington Post informaron de que un puñado de yates de lujo propiedad de multimillonarios rusos se había dirigido a las Maldivas, una nación insular en el Océano Índico que no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, y a Montenegro, una nación no perteneciente a la UE que durante años ha luchado contra la reputación de ser un centro de lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.

Bloomberg News informa de que Abramovich -cuya riqueza se estima en casi 14.000 millones de dólares- es uno de los muchos rusos ricos que han estado buscando casa en Dubai. Al igual que Turquía, los Emiratos Árabes Unidos han rechazado las sanciones contra los oligarcas vinculados a Putin y se consideran cada vez más un santuario para el dinero ruso. El mismo rastreador de adolescentes que troleó a Elon Musk vigilando los movimientos de su avión privado también rastreó la llegada a Dubái de un Boeing 787-8 Dreamliner perteneciente a Abramovich el 4 de marzo.

Al menos 38 ejecutivos de negocios o funcionarios vinculados a Putin poseen una multitud de propiedades en Dubái por valor de más de 314 millones de dólares, informó el New York Times, citando datos recopilados por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa, una organización sin ánimo de lucro. Algunos de esos propietarios están sometidos a sanciones por parte de Estados Unidos o la Unión Europea.

El presidente ruso Vladimir Putin (R) habla mientras el multimillonario y empresario Roman Abramovich (L) mira durante una reunión con los principales empresarios mientras visitaba el centro de educación Sirius para niños superdotados el 19 de julio de 2016 en Sochi, Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin (R) habla mientras el multimillonario y empresario Roman Abramovich (L) mira durante una reunión con los principales empresarios mientras visitaba el centro de educación Sirius para niños superdotados el 19 de julio de 2016 en Sochi, Rusia.

“Las sanciones son tan fuertes como el eslabón más débil”, dijo Adam M. Smith, abogado y ex asesor del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al New York Times. “Cualquier centro financiero que esté dispuesto a hacer negocios cuando otros no lo están podría proporcionar una fuga en el dique y socavar las medidas generales”.

Sinan Ulgen, investigador visitante en Carnegie Europe, me dijo que Turquía ha visto un flujo de casi 30.000 exiliados rusos desde la invasión de Putin a Ucrania. La mayoría, dice, son profesionales: empleados de multinacionales, organizaciones no gubernamentales, grupos de reflexión y otros que han huido de la represión orwelliana de Moscú contra la disidencia dentro de Rusia, donde ahora es ilegal incluso llamar a la invasión “guerra”. Se trata de personas que buscan un refugio seguro, y es casi seguro que Estambul -la ciudad a la que acuden la mayoría- recibirá una inyección cultural y económica positiva con su llegada.

Es posible que Erdogan también vea la extrema riqueza de los oligarcas rusos como una forma de tapar un agujero enorme en la economía turca, que ha sufrido un grave brote de inflación bajo sus políticas económicas poco ortodoxas. Aunque los funcionarios turcos han tratado de dejar claro que no aprueban las transferencias o inversiones que violan el derecho internacional, han sido igualmente claros al afirmar que Turquía es una zona libre de sanciones para los rusos preocupados por la seguridad de su riqueza en Occidente.

“Esta es una pendiente muy resbaladiza”, dijo Ulgen. Erdogan “está tratando de mitigar el choque económico en Turquía, y una forma de hacerlo es atraer el dinero ruso que no está bajo sanciones. Ese es el argumento de Turquía. Sin embargo, está por ver si incluso esta cantidad de flexibilidad será condonada, particularmente por Estados Unidos”.

“Existe el argumento legal de que esto se puede hacer”, continuó. “Pero es una óptica equivocada. Y no hay ningún beneficio económico real por tener un megayate ruso en un puerto turco”.