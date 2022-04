Miley Cyrus se habría contagiado con coronavirus en Colombia

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La artista norteamericana de música pop hizo una de sus últimas presentaciones de Sudamérica en Colombia.

Por infobae.com

El pasado 21 de marzo, Bogotá fue testigo de uno de los conciertos más esperados por el público colombiano: el de Miley Cyrus. La cantante de música pop que desde hace ya varios años se dio a conocer a través de su personaje Hanna Montana, dio crédito que en Colombia tiene una gran cantidad de seguidores que además de saberse sus canciones, le siguen la pista en cuanto a sus vestuarios.

Tal como lo mostraron el día del tan anhelado concierto que se presentó en el Movistar Arena, Cyrus les pidió a sus fans cafeteros que se dejaran ver con sus mejores atuendos previo al gran show quedaría la estadounidense.

Fueron algunas horas en donde Miley cantó sus más importantes éxitos musicales al unísono con su público. Sin embargo, debido, quizás a la altura de la ciudad, en plena presentación Miley Cyrus se detuvo a decir que no se encontraba bien, pues al parecer le faltaba el aire y tenía ganas de vomitar.

Aún así el espectáculo siguió luego de que los asistentes entendieran las situación y para la mayoría ha sido una noche importante cargada de muchas sensaciones tras ver a su artista favorita.

Colombia fue uno de los países que visitó dentro de su gira, pero también estuvo en Argentina, Brasil y en Paraguay, aunque en este último no se pudo presentar debido a un inconveniente que se presentó durante el vuelo que la llevaba a Asunción, la capital guaraní, en donde un rayo alcanzó a impactar el avión de la artista, llevándose así un tremendo susto.

I’ve known you all longer than almost any friend I have ….. you are my best friends…. We’ve grown up together and I love you…. ?? https://t.co/RfXdHH1dlQ

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 22, 2022