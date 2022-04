Muere fotoperiodista ucraniano Maks Levin, por disparos del ejército de Vladimir Putin

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El exministro del Interior y Defensa, renunció el 1 de abril sin dar mayores detalles. Se presume que postularía al Gobierno Regional de Lambayeque.

Por infobae.com

El fotógrafo y documentalista ucraniano Maks Levin fue encontrado muerto cerca de la capital ucraniana, Kiev, tras estar desaparecido desde hace más de dos semanas, informó este sábado el asesor presidencial Andriy Yermak.

“Desapareció en la zona de hostilidades el 13 de marzo en la región de Kiev. El 1 de abril, su cuerpo fue encontrado cerca de la aldea de Guta Mezhyguirska”, dijo el jefe de la administración presidencial en Telegram.

Según la ONG ucraniana IMI (Instituto de Información de Masas), citando información preliminar de la fiscalía general, el periodista “desarmado” habría sido alcanzado por “dos disparos” de soldados rusos.

Levin, de 40 años y padre de cuatro niños, colaboró con varios medios ucranianos e internacionales, entre ellos Reuters, BBC y Associated Press.

En 2014, a inicios de la guerra contra los separatistas prorrusos, apoyados por Moscú en el este de Ucrania, logró salir de una ciudad del sureste que estaba rodeada en ese momento, donde murieron cientos de soldados ucranianos en pocos días.

?ALERT: RSF is concerned by the disappearance of Ukrainian photojournalist Max Levin near Kyiv, #Ukraine. His friend Lyseyko received his last message on 13/03 from a combat zone in Vychhorod where he was reporting. He worked for @Reuters @BBCWorld @AP_Images & @HromadskeUA. pic.twitter.com/EC35u1WCdJ

— RSF (@RSF_inter) March 22, 2022