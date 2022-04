Will Smith vs Chris Rock: la increíble charla con el productor de la ceremonia del Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El hombre, en el corte publicitario pegado a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, se acercó al comediante que hizo la broma y terminó cacheteado ante millones de televidentes en todo el mundo. “¿De verdad te golpeó?”, le preguntó Will Packer, el productor de la ceremonia del Oscar, a Rock.

Por: Clarín

“Y me miró y dijo: ‘Sí, acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali'”.

Esto es lo que cuenta Will Packer, entrevistado por Good Morning America, el programa de televisión de la cadena ABC que lleva 44 temporadas consecutivas. Quizá la exclusiva no fue difícil de conseguir: ABC emitió la ceremonia del Oscar…

Según el relato del productor afroamericano, como los dos personajes del momento más comentado de la noche del domingo 27 de marzo, Rock se puso inmediatamente en “modo de broma, pero se notaba que todavía estaba en estado de shock”. Lo de Muhammad Ali se entiende: Will Smith tuvo su primera nominación al premio de la Academia hace 20 años, por interpretar al boxeador en Ali.

Packer también aseguró que Rock se salió del guion cuando hizo el “chiste” de la calvicie de Jada Pinkett Smith. Y parece que hasta se frotó las manos: “Dije: ‘Mirá esto, va a matar’, porque sabía que tenía una lista increíble de chistes. Lo teníamos en el teleprompter (el apuntador que le sirve a los presentadores para seguir el guion aprobado por la Academia) y al final no llegó a ni una broma. No contó ni uno de los chistes planeados”.

“Pensé que era parte de algo que Chris y Will estaban haciendo por su cuenta. No me preocupaba en absoluto”, dijo.

Packer sostiene que él -como productor del show- no mantuvo ninguna conversación con Smith luego de la bofetada, como sí hizo con Rock. Y con respecto a que la Academia dispuso que le dijeran a Smith que se retirara de la ceremonia, Packer comentó que le notificaron que iban a “retirar físicamente” a Smith, pero se preocupó por dejar en claro que él no era parte de esas conversaciones.

“Inmediatamente me dirigí a los líderes de la Academia que estaban en el lugar y les dije: ‘Chris Rock no quiere eso. Rock ha dejado en claro que no quiere empeorar una situación ya de por sí mala’. Su tono (el de Rock) no era de represalia, no era de enfado, entonces yo estaba defendiendo lo que Rock quería en ese momento, que no era sacar físicamente a Will Smith porque, como ahora me han explicado, ésa era la única opción en ese momento”.

Aplaudan, no dejen de aplaudir

De todas maneras, Packer defendió a los miembros de la Academia que, veinte minutos después de la bofetada, aplaudieron de pie a Will Smith cuando fue anunciado como el ganador del Oscar al mejor actor protagónico por Rey Richard.

“No era como si fuera alguien a quien no conocían. No significa que haya hecho nada bien, y no excusa ese comportamiento en absoluto, pero creo que las personas en el Dolby Theatre que se levantaron defendieron a alguien que conocían, que era un compañero, que era un amigo, que era un hermano, que tiene una carrera de más de tres décadas de ser lo opuesto a lo que vimos en ese momento. Creo que estas personas vieron a la persona que conocen y esperaban que de alguna manera esto fuera una aberración… No creo que fueran personas que aplaudieran nada sobre ese momento”.

Pero ¿Will Smith tendría que haber abandonado la ceremonia? “Creo que lo que muchos de nosotros esperábamos era que subiera a ese escenario y mejorará” la situación, opinó Packer. “Esperábamos que él se parara en ese escenario y dijera que lo que había sucedido hacía unos minutos era absoluta y completamente incorrecto. Un ‘Chris Rock, lo siento mucho, por favor, perdóname’. Eso es lo que esperaba. Sentí que iba a ganar y esperaba que, si se quedaba, dijera eso”.