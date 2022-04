Venezolano William Contreras estará en el róster inicial de los Bravos de Atlanta

El receptor William Contreras se mantendrá en el roster de 28 de los Bravos de Atlanta que iniciará el próximo 7 de abril, así le comentó el mánager Brian Snitker al periodista David O’Brien de @TheAthleticMLB. El criollo fue tomado en cuenta por su buena labor en los Spring Training y también por la versatilidad que puede dar en la banca, ya que según el cronista el estrega tiene pensado colocar a jugador en los jardines, como designado e inclusive ser tomado en cuenta para cubrir la tercera base.

Por Meridiano

En nueve partidos primaverales, el nativo de Puerto Cabello batea para .222 con un cuadrangular y un doblete.

Otro que también ha dado de que hablar en su defensa es Orlando Arcía que según el periodista afirmó que “Snitker, estaba realmente impresionado con Arcia en primera cuando lo colocó ahí en un juego la semana pasada”, por lo que sería un posible reemplazo para los días que no vea acción Matt Olson. Arcia que batea para .214 con dos empujadas en los Spring Training, puede cubrir todas las áreas del cuadro por lo que es una pieza importante, si falta algún jugador regular.

En otros de sus Twitter, O’Brien mostró un posible roster de 28 peloteros en el que se descarta al jardinero Ronald Acuña que iniciará en Lista de Lesionados y será incluido si se mantiene el programa de rehabilitación, para los primeros días del mes de mayo.

Riley and Duvall can both play there, but Snitker said he was really impressed with Arcia at 1B when he moved him over there in a game last week. So, Arcia is also an option, maybe first option if they don't want to shift Riley. https://t.co/nnH9z9orFs

— David O'Brien (@DOBrienATL) April 3, 2022