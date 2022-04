Domingo Alberto Rangel: A dos años de la elección

Posteado en: Opinión

En el mundo digital “llegan cartas”… tal como sucedía cuando no existía internet y a los diarios y revistas llegaban cartas dirigidas a los autores de notas y columnas… unas llenas de dudas… otras insultantes… y también las había con ideas que se debían agradecer.

No obstante no todas esas comunicaciones se tienen que responder… y no por tener el autor exceso de autoestima… o por jugar uno a ser patán.

Unas de estas, entre las que jamás se han de responder, el silencio de uno se origina en que los autores (as) son sabelotodos del twitter o la Wikipedia que no quieren aprender… o enseñar nada… porque apartando que su “saber” se origina en el “corta y pega”… ¡no son capaces de razonar!… su meta es polemizar… y si uno les contesta… los idiotas ya ganaron.

Hay sin embargo cartas que se deben responder: y no solo las de personas amigas… o que expresan dudas sobre lo uno escribió en la última entrega… o que a veces me corrigen… lo cual agradezco.

Una de estas misivas electrónicas viene de amiga querida… que según veo silenciosamente sigue mis pasos desde el exterior, donde se marchó hace décadas. Ella me pidió que le explicara por qué si no he apoyado los gobiernos bolivarianos desde su comienzo… y tampoco me he aprovechado… robando como el típico agente del interinato… que se autodenomina “opositor”… según ella ve… me niego a la política de la unidad.

Bien: esa carta requiere respuesta.

Realmente es ingenuo pensar que un saco lleno de frutas… va a crecer llenándolo de bachacos.

Obvio: si sumamos las frutas y los bachacos… habrán más unidades al contar los insectos… digamos con los cambures… pero al tiempo las frutas se han de podrir… y los bachacos se marcharan.

Bajo la experiencia de 23 años viendo que la oposición en vez de enfrentar el socialismo del gobierno… con ideas propias para formar un gobierno distinto… propone unir “a todos”… incluso a los que son más socialistas o ladrones que el funcionario típico.

Y ahora… en vez de proponer otras formas para organizar un estado que por desordenado ha dilapidado varias alzas petroleras que ya nos envidiarían en el vecindario hispanohablante… insisten en la “unidad”… que ni da frutos ni deja nada utilizable tras contados los votos del último fracaso.

Esa es la base para rechazar… no de ahora sino desde el 2004… las propuestas “unitarias” que han servido para que en medio de la desorganización y falta de control… en cada elección… la oposición pierda… pero los presuntos líderes salgan con las cuentas bancarias fortalecidas.

Pero sería más importante que negarme a las boberías de unas primarias que como método en Venezuela nunca han dado fruto, porque si se tenían desconfianza… antes de la elección… los socios del pegoste… al terminar siempre han terminado llenos de odios… digamos, proponer algo mejor.

Pienso que aún cuando la corrupción no es causa sino efecto de la organización social nuestra… si puede servir para demostrar que una fuerza organizada alrededor de un liderato que mantenga las banderas de la incontaminación –lo que automáticamente excluye de un frente de esta naturaleza al interinato y sus aliados- junto a un programa dirigido a que el país deje atrás de una vez… el rentismo petrolero… la preferencia por garantizar desde el estado los monopolios del sector bancario que desde la Independencia ha sido sobreprotegido.

Un programa que tendría si… el efecto estabilizador que tuvo el Pacto de Punto Fijo… pero no para elegir un candidato… sino una dirección.

Ese Pacto evidentemente no podría ser ideológico… aunque por fuerza debe ser nacionalista… pro mercado hasta donde se pueda… y dirigido para que los que se han quedado en el país… produzcan libremente.

Es un programa para debatirlo con la gente… pero también con los militares que han vuelto a ser un poder… con las fuerzas decentes que militan en el gobierno y que rechazan la corrupción de su burocracia y liderato… e incluso… pero en menor grado… con el opositor que lleva varias décadas dando tumbos… de la mano de una dirección ignara… anti nacional… y delincuente.

En ese sentido “cabemos todos”… pero no es la absurda unidad que mediante el lubricante de los 7 millones de dólares al mes acaba de “aprobar” un gobierno interino… que no gobierna nada… pero dilapida fondos que no le pertenecen.

De nuevo está abierta la puerta… con 2 años de antelación.