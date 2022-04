“No respiraba y apenas sonreía”: la cruda confesión de Camila Cabello y su critica a los paparazzi por sus fotos en bikini

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante fue retratada en una playa de Miami y, como le ha sucedido en otras ocasiones, ha sido maltratada por su aspecto físico. Su respuesta

En un post subido a su cuenta de Instagram en el que no hay imagen, sino un largo texto, la cantante cubana-estadounidense Camila Cabello reflexionó acerca de las críticas que recibe sobre su aspecto físico y sobre cómo le afectan a su salud mental.

Por Infobae

En su publicación compartida el sábado, Cabello afirmó que “no respiraba” y apretaba tanto su panza que le “dolían los abdominales” mientras los paparazzi la fotografiaban en bikini desde todos los ángulos mientras disfrutaba de un día de playa en Miami.

La cantante, que se está preparando para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Familia”, el 8 de abril, relata: “Hoy me compré una bikini nueva, me puse brillo labial y no comí nada demasiado pesado antes de ir al mar porque sabía que básicamente sería una sesión de fotos completa”, explicó haciendo referencia a su estampado animal print de dos piezas que luce en las últimas fotografías tomadas por los paparazzi.

“Contuve la respiración tan fuerte que hasta me dolían los abdominales. No respiraba prácticamente y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude”, admitió Cabello, de 25 años.

La artista ha confesado que las críticas recibidas por su cuerpo terminando minando su autoestima. “Cada vez que he ido a la playa en Miami he sido fotografiada a escondidas y me he sentido supervulnerable y sin preparación: usé bikinis que eran demasiado pequeñas y pegadas al cuerpo. No me preocupé de cómo me veía. Después, veía las fotos en internet y los comentarios, y me molestaban mucho”, continuó en su descargo.

“Cuando afectó mi autoestima, recuerdo cuánto me impacto darme cuenta que estaba pensando en la cultura de pensamientos ajenos y no en los míos”, añadió. “Una cultura que se ha acostumbrado a una imagen de cómo debe ser el cuerpo de una mujer ‘sana’ que no es, en absoluto, real para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más”, dijo Cabello, quien anima las mujeres a amar sus cuerpos.

“Todavía no estoy en el punto de mi viaje donde no me importe una mierda. Cuando lo pienso intelectualmente yo sé que mi físico no determina lo saludable, feliz o sexy que soy. Emocionalmente, el mensaje que recibo de la sociedad suena fuerte en mi propia cabeza. Irónicamente, toda la terapia, todo el trabajo interno va encaminado a tratar de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Estoy de luto por ella hoy”, se sinceró.

La ex integrante de “Fifth Harmony”, nominada tres veces a los premios Grammy, concluyó su mensaje diciéndoles a los fans que su objetivo era “volver a sentirse libre”.