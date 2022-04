Marianna, mujer embarazada que resultó herida en el hospital de Mariúpol concedió una entrevista pro-rusa (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La bloguera ucraniana Marianna Vishegirskaya se hizo célebre por una imagen suya mientras era evacuada, embarazada, del hospital maternal de Mariúpol después de un bombardeo ruso, el pasado 9 de marzo. Entonces, Moscú dijo que era una actriz y hacía teatro con fines propagandísticos. Semanas más tarde, ha reaparecido.

Por La Vanguardia

En un insólito viraje, Marianna Vishegirskaya, que dio a luz dos días después del ataque, asegura en una entrevista, realizada por el bloguero ruso Denis Seleznev y filmada por Kristina Melnikova, difundida en una cuenta de Twitter del Gobierno ruso que no hubo tal ataque aéreo del hospital y que había pedido a los fotógrafos de AP que no la retratasen (la única agencia que difundió su dramática evacuación, con sangre en el rostro). Su nuevo relato contradice la versión que vendió Rusia sobre ella: resulta que la que entonces era supuestamente una actriz para la propaganda ucraniana, ahora es un válido testimonio para Moscú.

Las autoridades rusas han tratado repetidamente de poner en duda el ataque al hospital maternal de Mariúpol, la sitiada ciudad del sur de Ucrania, que es un objetivo militar clave para Rusia. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y sacaron a la luz los ataques contra objetivos civiles que Moscú estaba llevando a cabo en la invasión, si bien el Kremlin dice que no ataca a civiles.

En los recientes vídeos difundidos, que también incluyen grabaciones publicadas por ella misma en Instagram, Vishegirskaya explica que las personas que estaban refugiadas en el sótano del hospital después del ataque creían que las explosiones fueron causadas por “bombas”, no por un ataque aéreo, porque “nadie” escuchó sonidos que indicaran que se lanzaron bombas desde aviones. Sin embargo, los relatos de testigos presenciales y el video de los periodistas de AP en Mariúpol prueban que hubo un ataque aéreo, ya que detallaron el sonido de un avión antes de la explosión y un cráter fuera del hospital que tenía al menos dos pisos de profundidad.

Leer más en: La Vanguardia

Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.

There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) April 2, 2022