Twitter trabaja en un botón para editar tuits y confirmó que Musk no tuvo nada que ver

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Es oficial: Twitter está trabajando en un botón para editar tuits. La compañía ha confirmado que, de hecho, han estado trabajando en esto desde el año pasado. Además, confirma que la reciente encuesta de Elon Musk no tuvo nada que ver con el desarrollo de la tan esperada función.

Por Antonio Cahun / Xataka

Según Twitter, el botón de editar llegará primero a Twitter Blue, su servicio de suscripción. Aquí se llevarán a cabo las primeras pruebas en próximos meses, para definir aspectos fundamentales sobre su funcionamiento, las características que se quedarán y las que, al final, se desecharán.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll ?

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022