Adversidad y lealtad, por Rafael Veloz García @Rafaelvelozg

Posteado en: Opinión

De la adversidad son muchas las cosas que podemos aprender y que luego nos pueden servir para construir el futuro que soñamos y nos merecemos. Los venezolanos tienen 22 años padeciendo la más severa adversidad, pero a pesar de ello, lejos de arrodillarse y rendirse ante ella, enarbolan las banderas de la lucha en un momento supremo como el actual. No decimos esto como argumento de un simple ejercicio de retórica. Lo decimos porque nos consta y hoy queremos compartir con todos nuestros lectores la experiencia que hemos vivido en las últimas semanas, que son la base de las afirmaciones con las que iniciamos nuestro artículo.

La semana pasada, junto al colega diputado y líder político del estado Barinas, Freddy Superlano, concluimos una prolongada gira que nos permitió visitar los 23 estados del país, para llevar el mensaje del Movimiento Salvemos a Venezuela, que tiene como principal objetivo lograr lo antes posible las elecciones libres, justas y verificables a la presidencia de la república y a la Asamblea Nacional, que como hemos reiterado en varias ocasiones, se las deben a los venezolanos.

De igual forma, durante nuestro peregrinaje por el país, como dirigentes de Voluntad Popular (VP) que somos, nos correspondió la importante tarea de reunirnos con los líderes y activistas regionales del partido, para explicar todo lo relativo al proceso de legitimación y renovación de nuestras autoridades en todas sus instancias. Cabe resaltar en este punto que VP es la única organización política que marcha bien encaminada a forjar su destino y aspiramos que hasta el de la nación, con la previa consulta a sus bases, que determinarán quiénes serán los encargados de sostener sus riendas tanto a nivel nacional como regional. Esto no puede ser conceptualizado de otra manera que no sea democracia en lo interno, lo que además ha sido un clamor no solo de los que integramos la tolda naranja, sino de la mayoría de los ciudadanos del país.

El feedback que recibimos tanto en lo concerniente al Movimiento Salvemos a Venezuela (Save) como en relación al proceso de legitimación y renovación de las autoridades de Voluntad Popular superó por mucho nuestras expectativas.

La suma de voluntadades al Save ha sido de gran significación, porque no solo se han incorporado líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil, de las fuerzas vivas del país, sino también trabajadores, amas de casa y jóvenes sin vínculos políticos ni partidistas. En cada entidad muchos consideran que no es una opción esperar hasta el 2024, como han propuesto algunos, sino que hay lograr las elecciones a la mayor brevedad posible. Los que así se expresaron explicaban al detalle la dura situación que se vive en el interior del país, por las carencias de los servicios públicos básicos como agua, electricidad, gasolina, gas doméstico, transporte, aseo urbano, telefonía residencial, internet, así como por el deficiente estado de los hospitales y dispensarios, que no tienen ni siquiera insumos para las emergencias, etc. A todo lo anterior se suma la falta de empleo con seguridad social (formal), la delincuencia, el matraqueo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en las carreteras y un salario mínimo, que con todo y el último aumento, no les alcanza para cubrir sus necesidades primarias. Esa es la realidad, no es un cuento, la vivimos, por lo que esos ciudadanos tienen sobradas razones para considerar que no se puede esperar por unas elecciones en 2024, que no tienen ni siquiera garantías para su realización, como lo expresó el mismo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La gira concluyó a finales de la semana pasada en el estado Nueva Esparta y en cuanto a Voluntad Popular pudimos observar el elevado grado de compromiso de sus dirigentes regionales. Por ejemplo, la isla de Coche en un acto estuvo representada por 15 importantes líderes del partido, a pesar de las serias dificultades de gasolina y movilización por vía marítima. Eso se llama vencer las adversidades frente al compromiso que se tiene por la región y el país.

El pueblo neoespartano es heredero de gloria y de patria. Nueva Esparta es el reflejo de Juan Bautista Arismedi, prócer de la Independencia de Venezuela, como lo fue también su esposa, la heroína Luisa Cáceres de Arismendi. En el marco histórico hay un elemento interesante y digno de recordar. El lugar de Margarita donde se realizó la reunión de los activistas de Voluntad Popular fue muy cercano al sitio de la heroica batalla de Matasiete del 31 de julio de 1817. Francisco Esteban Gómez, quien comandó las fuerzas independentistas contra las realistas al mando de Pablo Morillo, a pesar de estar en inferioridad numérica (300 patriotas contra 1.000 realistas), consiguió un brillante triunfo para los republicanos.

El nombre de Nueva Esparta tiene su origen en el heroísmo de los habitantes de Margarita durante la guerra de independencia, que llegaron a ser comparados por su valor y entrega con el de los guerreros de Esparta. Podemos decir que ese compromiso de lucha por la libertad está en el ADN de los ciudadanos neoespartanos, porque así lo demuestran.

Ante ellos, junto con Freddy Superlano, como lo hicimos en todo el país, estuvimos en contacto directo con los líderes de las redes populares y de las instancias estadales y municipales de Voluntad Popular. En el caso de Nueva Esparta fue una categórica demostración de organización, en la cual resaltó la labor de todo el equipo del doctor Alejandro Orozco, coordinador operativo de Voluntad Popular en la entidad, además de la del responsable político de ese estado, doctor Juan Bautista Mata.

Los actos en Nueva Esparta fueron propios de una organización política llamada por la historia a liberar al país de la dictadura. De allí que estamos enfocados en ubicar a nuestra organización política a la altura de las simpatías que goza entre el pueblo venezolano.

Voluntad Popular avanza con paso firme en un proceso de legitimación y renovación en el cual ya se cerró la verificación de los registros de activistas, por lo que sabemos que contará con una alta participación, lo que nos garantiza además tener un músculo muy importante llegada la hora de las primarias para la elección de un candidato presidencial.

No podemos negar que el régimen ha invertido y ha llevado adelante una labor para fracturar el liderazgo de VP mediante la compra de conciencias, pero no ha logrado quebrar con el factor lealtad, el que estamos obligados a cuidar.

La lealtad genuina solo se demuestra en las adversidades. Esa lealtad emerge por el valor a la libertad que tienen los dirigentes y los activistas de Voluntad Popular. Un ejemplo de ello fue el acto central de Margarita, que al igual que en otros estados del país, simbolizan que nuestros liderazgos son los de un partido político que nació para la libertad. Cabe recordar lo que decía Rómulo Betancourt: las capacidades se pueden pagar, pero la lealtad no tiene precio.

Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro dirección nacional de Voluntad Popular, VP.