FBI ofreció recompensa por Semion Mogilevich, mafioso ucraniano radicado en Rusia

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y el Departamento de Estado de EEUU, ofrecienron este miércoles una de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Semion Mogilevich, un mafioso de origen ucraniano radicado desde hace varios años en Rusia.

lapatilla.com

De acuerdo a un comunicado del FBI, el sujeto fue acusado federalmente en el Distrito Este de Filadelfia, Pensilvania en 2002 y 2003 por extorsión, fraude de valores, fraude electrónico, fraude postal y lavado de dinero.

Las acusaciones alegan que entre 1993 y 1998, Mogilevich controló Mogilevich Enterprise, una asociación que constaba de numerosas personas y una red de empresas en más de 20 países que orquestaron un esquema sofisticado, para defraudar a miles de inversores.

El esquema se fue abajo en 1998 y trajo pérdidas estimadas en 150 millones de dólares, a quienes invirtieron en su proyecto fantasma.

El FBI agrega que Mogilevich tiene pasaportes rusos, ucraniano e israelí. Además, creen que se encuentra en algún lugar de Moscú, Rusia.

