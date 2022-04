Vecchio respaldó suspensión de Rusia del Consejo de DDHH de la ONU por sus crímenes en Ucrania

La Asamblea de la ONU aprobó este jueves la suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos tras la masacre de Bucha.

La resolución se aprobó por 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

Ante este respaldo a la libertad y la paz por parte del mundo libre, el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, respaldó la medida.

“La dictadura venezolana, autora de crímenes de lesa humanidad, tampoco debería estar”, acotó Vecchio en un mensaje divulgado a través de su cuenta de Twitter.

El diplomático venezolano recalcó su respaldo contundente a la suspensión de Rusia y consideró que se trata de un primer paso para avanzar hacía la dirección correcta.

A regime that violates human rights & is a war criminal like Russia's cannot be on the UN Human Rights Council. The Venezuelan dictatorship, perpetrator of crimes against humanity, shouldn't be either.

We support the suspension of Russia, it’sthe 1st step in the right direction. https://t.co/giFKQ9iI0x

