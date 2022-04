Acusaron de “asesinato” a una mujer por provocarse un aborto en Texas

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Las autoridades del condado de Starr (Texas, EE.UU.), en la frontera con México, arrestaron y acusaron de asesinato a una mujer hispana por un presunto aborto “autoinducido”, informaron este sábado medios locales.

Lizelle Herrera, de 26 años, fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de “asesinato” por haber supuestamente “causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido”, dijo en un comunicado la oficina del alguacil de ese condado.

Este sábado por la tarde, dos días después de su detención, Herrera fue liberada bajo fianza y obtuvo representación legal, confirmó Nancy Cárdenas Peña, directora de política estatal en Texas del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva, en su cuenta oficial de Twitter.

Protesters mobilized by @LaFronteraFund and South Texas for Reproductive Justice at Starr County Jail after Lizelle Herrera’s arrest. Follow @Wzrd_of_Lnlynss who is there this morning for updates. Full audio of my interview with Frontera’s Chairwoman here: https://t.co/2waLg1QPk1 pic.twitter.com/g5JnL68bZy

— Pablo De La Rosa (@pblodlr) April 9, 2022