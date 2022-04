El verdadero motivo por el que los rusos asesinaron a sangre fría al cineasta Mantas Kvedaravicius

Igual que Sean Penn, el director lituano Mantas Kvedaravicius quiso grabar la invasión Rusia para hacer un documental. Se desplazó hasta Mariúpol para filmar imágenes de horror y, cuando intentaba abandonar la ciudad ucraniana, fue capturado por las fuerzas rusas.

El sábado se conoció la noticia de su muerte, pero no fue hasta ahora que se confirmaron las circunstancias reales en las que se produjo. Según informó la Defensora del Pueblo Denisova, las tropas rusas tomaron como prisionero al director lituano Mantas Kvedaravicius y luego le dispararon en la cabeza y el pecho. Los invasores de Mariúpol arrojaron su cuerpo a la calle.

The real cause of the death of Lithuanian director Mantas Kvedaravi?ius in #Mariupol has been announced. He was taken prisoner by Russians and later was shot in his head and his chest. The occupiers threw his body out into the street, ??Ombudsman Denisova reported today. pic.twitter.com/h9mTIZtc9J

