El pánico se desató en Times Square por explosión de alcantarillas (Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una fuerte explosión se registró este domingo en la plaza de Times Square, Nueva York, provocando el pánico de miles de personas que corrieron por la incertidumbre de qué había pasado.

lapatilla.com

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que tres alcantarillas estallaron cerca de las 6:45 pm entre las avenidas 7 y 8 de W 43rd St, un área que suele estar llena de turistas casi siempre.

En un reporte preliminar en conjunto con la Policía de la ciudad, indicaron que no hubo heridos por el incidente. Además, están verificando que no haya niveles elevados de monóxido de carbono en la zona.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Huge bang in Times Square around 6:50… followed by sirens and hundreds of people running away. Not sure what it was… but a lot of people on edge! #NYC #TimesSquare pic.twitter.com/nhTtSbKe4S

— Brad Ball (@bdball) April 10, 2022