Antonia Muñoz: Lástima que estemos gobernados por tantos mediocres disfrazados de bolivarianos

Posteado en: Opinión

A partir del 16 de marzo de 2022 el gobierno nacional concretó el ofrecido aumento de sueldo mínimo a medio Petro, equivalente a $ 30 por mes. Este del 2022 fue el mismo aumento ofrecido en agosto del 2018.

Por: Antonia Muñoz

Aproximadamente unos 15 días después del aumento, SUNDDE informó sobre los precios en dólares de 27 productos regulados. Igual procedieron en agosto del 2018, y ya sabemos que cada comerciante vendió los productos regulados al precio que mejor satisfizo su costumbre especulativa y usurera. En el 2022 la historia volverá a repetirse, y se convertirá en sal y agua el bendito aumento, que no es tal; porque al parecer lo que hicieron fue incorporar los bonos al salario. Además, si para adquirir la cesta básica se necesitan unos $400, el engañoso nuevo sueldo no cubre ni 10 % de los requerimientos de la cesta básica, por lo que se sigue violando el artículo 91 de la CRBV. Sin embargo, por ahí andan unos cuantos agradecidos porque según ellos, a pesar del bloqueo y las sanciones; el gobierno nacional hizo un esfuerzo sobre humano por el pueblo que ama más que a su propia vida. A ese conformismo, ayuda el bombardeo de propaganda desde el flanco nacional, estadal, municipal y hasta comunal. ¡Ay Simón, tu discurso de Angostura sigue vigente después de 203 años! “Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza…”

Algo que quienes gobiernan y quienes se benefician de sus errores no quieren aprender es que en Venezuela no se pueden dejar los precios al libre albedrío de los comerciantes porque nosotros somos demasiado caribes, las leyes no se aplican y el gobierno siempre parte de premisas falsas por lo que no se pueden esperar resultados satisfactorios. Me explico con algunos ejemplos: regulan el precio de la carne de pollo, cerdos y los huevos, pero ni por casualidad echan una mirada al incremento de precio de los Alimentos Balanceados para Animales (ABA), insumo absolutamente necesario para producir las citadas proteínas. Adicionalmente, no voltean a mirar el precio del maíz amarillo, de la soya, de los minerales y núcleo con los cuales se fabrican esos ABA.

Así mismo, dejan al garete los costos que tienen los agricultores para producir el maíz amarillo (Pase de rastra, precios de semilla, de fórmula completa y urea para fertilizar y re- abonar, costo de siembra, costo de herbicida e insecticida, costo de cosecha, costo de transporte del campo a los silos…) Para gobernar bien, hay que tener conocimiento, sentido común, no ser sordo, ponerse en los zapatos de la gente y querer a la Patria. En este sentido, nos permitimos recordarles a quienes gobiernan, que el sentido común aconseja comenzar a construir las casas por las bases no por el techo. El circuito de producción de los alimentos comienza en el campo con la preparación de la tierra para sembrar.

Por todo lo anterior, y para que nos convenzamos que el problema no es de leyes, es buena idea que todos revisemos el art.114 de la CRBV: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. En este caso, la LEY DE PRECIOS JUSTOS. En una economía sana, los precios deben ser justos para toda la cadena: el productor primario, la industria que transforma, la cadena de comercialización donde los intermediarios estorban y el consumidor final. Los directivos de un gobierno responsable, no puede desentenderse de y mucho menos aprovecharse para hacer negocios particulares, en una situación tan compleja como la que nos ocupa. He oído a unos detractores de la ley porque dizque es regresiva. A éllos les preguntaría si lo que proponen son ganancias groseras para los intermediarios y el resto del sector comercio, mientras buena parte de la población cada día se vuelve más pobre.

Conclusión: el problema económico objeto de este artículo demuestra que los problemas del país no son por falta de recursos o por falta de leyes. Leyes hay para exportar, el problema es de hombres y mujeres responsables, preparados en el área de su competencia, conocedores de los problemas reales de la gente, amantes de la verdad y de la justicia; por lo tanto, dispuestos a cumplir y hacer cumplir las normas que rigen nuestra sociedad. Para ello deben utilizar todos los mecanismos persuasivos y coercitivos que le permiten la Constitución y demás leyes de la República, comenzando con la educación, con énfasis en la formación ciudadana. No se trata de querer arreglarlo todo con leyes que nadie está obligado a cumplir. De nuevo Bolívar tenía razón: “Los Códigos, los Sistemas, los Estatutos, por sabios que sean, son letra muerta que poco influyen sobre las sociedades; hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las Repúblicas”. Lástima que estemos gobernados por tantos mediocres disfrazados de Bolivarianos, salvo las honrosas excepciones que siempre existen.