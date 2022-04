Avenger: el robot que desactiva explosivos con un control de PlayStation (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las últimas tecnologías que se han desarrollado en robótica han sido de gran utilidad dentro del Ejército español y de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con el fin de poner en riesgo lo menos posible las vidas humanas.

Por: 20 Minutos

Esto es muy útil sobre todo cuando se trata de desactivar todo tipo de amenazas como explosivos o maletas sospechosas que tengan riesgo de explotar.

Para esta tarea se ha desarrollado el Med Eng Avenger, un robot canadiense que se ha integrado dentro de la brigada paracaidista con el objetivo de desactivar los explosivos a distancia y con un elemento muy curioso. El control se lleva a cabo con un mando de la PlayStation.

Este modelo ya se está utilizando dentro del Batallón de Zapadores VI cuya sede se encuentra en Torrejón de Ardoz (Madrid). El primer curso de Avenger tuvo lugar en febrero de 2020 de la mano de uno de los técnicos del fabricante.

La realidad es que no fue hasta el pasado 5 de abril cuando de forma oficial entregaron la primera unidad al Ejército de Tierra que en un comunicado aseguraron que este aparato supone “una importante mejora en las capacidades de desactivación” de todo tipo de artefactos.

Vehicle Borne IEDs are a threat worldwide. The Avenger robot provides the reach, dexterity, and situational awareness #EOD teams need to safely investigate and render safe explosive threats, including #VBIEDs. The Avenger shown here includes the optional Boom Arm and Boom Camera. pic.twitter.com/x47PJGP4yt

— Med-Eng (@MedEngComms) April 9, 2022