Estafó a una anciana en Florida para comprarse 11 guitarras Gibson

Un hombre que se mudó a la vivienda de una anciana de 78 años en Florida para ayudarla a cuidar de su esposo enfermo se aprovechó de la confianza de la mujer para usar su tarjeta de crédito y comprarse 11 guitarras Gibson Les Paul y equipo de sonido por más de 17.000 dólares.

Según informó este martes la oficina del alguacil del condado Volusia, Mystery Shiloh Demarest, de 49 años, se encuentra en búsqueda y captura por los delitos de “hurto mayor y uso fraudulento de una tarjeta de crédito”.

En mayo de 2019 Demarest se mudó a la vivienda de la víctima en la localidad de DeLand para ayudarla con las tareas del hogar y compras.

Wanted: Mystery Shiloh Demarest, who moved into a 78-year-old DeLand woman’s home to help care for her ailing husband, is facing fraud and theft charges after he used her bank card to buy close to $17K in guitars & music equipment. https://t.co/oAuydKmDvF pic.twitter.com/8OgR2x5Rb9

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) April 12, 2022