VIRAL: Ave traviesa dejó una pegajosa gracia en el traje de Biden (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un pájaro pareció hacer sus necesidades en la solapa del presidente Joe Biden este martes mientras revelaba planes para recortar los precios de la gasolina en unos 10 centavos el galón a medida que la inflación estadounidense alcanza un máximo de 41 años.

Por: Daily Mail

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Biden habló sobre poner a “los Estados Unidos rurales en el centro de nuestros esfuerzos para construir un futuro hecho en Estados Unidos” cuando una sustancia blanca y polvorienta cayó sobre su chaqueta, justo encima del pin de la bandera estadounidense.

El desafortunado incidente tuvo lugar dentro de lo que Biden se refirió en broma como un “granero gigante” en un centro de bioprocesamiento POET en Menlo, Iowa.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que era “maíz”, pero las bromas sobre los posibles excrementos de pájaros aparecieron casi de inmediato en las redes sociales.

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

pic.twitter.com/fYeoWM9Nep

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 12, 2022