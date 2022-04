Fue a acariciar un perro, pero este le devolvió el gesto clavándole los dientes en el rostro

Posteado en: Curiosidades, Titulares

A una mujer le mutilaron la cara y la marcaron de por vida después de que se agachó para acariciar a un perro cuando su dueño le aseguró que era amistoso.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Sam Lodge, de 53 años, quedó con heridas graves en la cara después de tocar al perro con forma de lebrel con el permiso del dueño mientras caminaba hacia su casa en Grimsby, en Reino Unido.

El sabueso mutiló salvajemente su rostro el 1 de abril, exponiendo el cartílago de su nariz y causando graves daños a los nervios.

Ahora teme que nunca recuperará la sensación en su rostro después de haber tenido varias operaciones para que la piel vuelva a crecer.

A pesar de la terrible experiencia, Sam ama a los perros y dice que no quiere que el animal sea sacrificado, a pesar del reciente aumento en la matanza de perros en el Reino Unido.

Hablando sobre el ataque del terror, Sam le dijo a GrimsbyLive: “Estaba caminando y casi había regresado a mi casa cuando me encontré con el perro. Me encantan los perros y siempre los he mimado o acariciado cada vez que me los encuentro”.

“Pregunté si el perro era amigable y el dueño me dijo que sí, así que me agaché para acariciarlo. Fue en ese momento que el perro fue por mí, nunca me había pasado nada como esto”, agregó.

Detalló que “al principio, pensé que el perro me había dado un cabezazo y no fue hasta que llegué a casa y me lavé la cara que me di cuenta exactamente de lo que había sucedido. Fue un shock”.

“Si fuera un niño pequeño, podría haber habido mucho más daño, claramente no era seguro”, dijo.

Sam fue al hospital, donde revisaron sus heridas y la llevaron a someterse a una cirugía extensa.

Y con 16 puntos en la cara y ahora sin poder trabajar, Sam dice que le gustaría poder retroceder el tiempo.