Operación de rescate en un teleférico terminó mal: Cayó hacia una muerte inminente desde un helicóptero (VIDEO)

Este es el impactante momento en que un hombre “se precipitó hacia la muerte” desde un helicóptero de rescate después de un terrible accidente de teleférico.

Por: The Sun

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

La víctima desconocida estaba siendo transportada por aire desde Trikut Hills en el distrito de Deoghar, India, donde un accidente de teleférico se cobró tres vidas y dejó a otras 50 varadas en el aire.

En un clip impactante, se puede ver al hombre columpiándose de una cuerda mientras un equipo de helicópteros intenta tirar de él.

Al principio, parece que el rescate es exitoso, pero unos segundos después, se produce la tragedia.

El video muestra al hombre, que cuelga del helicóptero, que parece perder el control y cae en picado al suelo.

Los informes locales afirman que el hombre ha muerto, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

What happened: When two cable cars in a ropeway crashed in Trikut hills, near Baba Baidyanath Temple, in Jharkhand's Deoghar district, three people perished and over a dozen were injured.#dbtvlive #digitalmedia #dailynews #cablecars #jharkand pic.twitter.com/tmeUj5AkE9

— DBTV (@dbtv_live) April 13, 2022