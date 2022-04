Siniestro convoy recorre las calles de Dublín con banderas y la “Z” en apoyo a Putin (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un convoy formado por varios vehículos recorre con banderas y símbolos la carretera de Dublín, Irlanda. Algunos de los vehículos con la particular ‘Z’ blanca pintada en apoyo a Putin.

Por: 20 Minutos

Un usuario de Twitter grabó como una hilera compuesta por 10 coches que atravesaba la M50 en la capital irlandesa. Esta carretera es una de las más transitadas de la ciudad.

La concentración partía de manifestantes prorrusos que circulaban con todo tipo de símbolos. El más llamativo de ellos la ‘Z’ blanca. Esta letra se ha convertido en emblema para mostrar apoyo a la invasión de Ucrania, utilizado por políticos, activistas y personas influyentes.

Por su parte, la embajada ucraniana ha denunciado lo hechos a través de un mensaje en Twitter: “Es absolutamente repugnante que estos rusos que viven en Irlanda demuestren su total falta de respeto por el país de residencia y los irlandeses que se oponen a la guerra de Rusia en Ucrania”.

En el tweet la resalta el uso de la letra latina y señala que: “Z, es el símbolo de asesinatos y atrocidades, debe estar prohibido por ley en todos los estados democráticos”.

It’s absolutely disgusting that these russians living in??demonstrate their complete disrespect for country of residence&the Irish people who stand against russia’s war in Ukraine. ??“Z”, the symbol of killings & atrocities, must be prohibited by law in every democratic state pic.twitter.com/ttGwbYReNF

— UKR Embassy in Ireland (@UKRinIRL) April 10, 2022