Zelensky: Sin armamento adicional, esta guerra se convertirá en un baño de sangre sin fin (VIDEO)

Zelensky pide armas pesadas a Occidente para detener a Rusia con armas pesadas.

Por lapatilla.com

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó a través de un video en su cuenta Twitter que la guerra con Rusia se convertirá en un “baño de sangre”, si los países de Occidente no envían más armas, esparciendo miseria, sufrimiento y destrucción.

Sin armamento adicional, esta guerra se convertirá en un baño de sangre sin fin, esparciendo miseria, sufrimiento y destrucción. Mariupol, Bucha, Kramatorsk: la lista continuará. Nadie detendrá a Rusia excepto Ucrania con armas pesadas, dijo Zelensky.

Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA

— ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) April 13, 2022