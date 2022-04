EN VIDEO: Pasajeros horrorizados exigen salir del avión tras varios intentos fallidos por aterrizar en Nueva York

Un video lleno de dramatismo de una ‘rebelión’ que armó un grupo de pasajeros que exigió que les dejaran salir del avión de la aerolínea estadounidense JetBlue, sigue atrayendo el interés de varios usuarios de redes sociales, pese a que el incidente se produjo hace una semana, según Fox.

Por RT

El vuelo 1852 desde Cancún, México, tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York el pasado jueves. El piloto intentó varias veces aterrizar en JFK antes de tener que cambiar de rumbo hacia el aeropuerto Newark de Nueva Jersey debido a las inclemencias del tiempo.

Debido a la falta de un despacho de aduana necesario para la aeronave en el aeropuerto Newark, el avión permaneció en tierra durante 60 minutos antes de partir hacia JFK. Fue entonces cuando los pasajeros de la aeronave protestaron.

“¡Tenemos que bajarnos del avión, la gente está enferma allá atrás! Es peligroso, ya intentamos aterrizar cuatro veces. ¡Es peligroso, tenemos miedo de volar!”, exclama un pasajero en el video.

Sin embargo, poco tiempo después, la aeronave aterrizó de manera segura en el Aeropuerto John F. Kennedy, según un portavoz de JetBlue.

Disturbing video on JetBlue flight 1852 captured passengers begging to get off the plane in Newark, saying that they were scared after several failed attempts to land at JFK Airport during bad weather.

Once the weather cleared they departed again for JFK where it safely landed. pic.twitter.com/3zi3gcLKmU

— ?Marietta (@ThisIsMarietta) April 13, 2022