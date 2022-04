¿Qué ha pasado con la tripulación del “Moskva”?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque Rusia no ha reconocido que su crucero «Moskva» fue hundido por el Ejército ucraniano, ha renovado el bombardeo de muchas ciudades ucranianas en lo que parece una represalia por la pérdida del buque insignia de la flota rusa en Mar Negro. Hoy se han escuchado explosiones en Kiev y Leópolis. Las autoridades de Leópolis aseguran que su defensa aérea logró derribar los cuatro misiles rusos, presumiblemente lanzados desde Bielorrusia.

Por La Razón

En Kiev, sin embargo, un civil murió y varios resultaron heridos en el distrito de Darnytsia de la capital. Un día antes, un ataque con misiles dañó la planta de construcción de maquinaria de «Vizar» cerca de Kiev, donde se fabricaron los misiles Neptune, que hundieron al «Moskva».

Mientras tanto, el destino de la tripulación de «Moskva» sigue siendo desconocido. Un funcionario anónimo del Pentágono explicó que algunos sin duda murieron dada la magnitud de los daños a la nave. Varias fuentes ucranianas afirman que hasta 452 de sus 512 tripulantes pueden haber muerto, incluido su comandante, el capitán Anton Kuprin.

La muerte de este último ha sido confirmada por el ministerio de defensa ruso. Sin embargo, la falta de amplia discusión pública sobre el destino de la tripulación es notoria. Ilustra la reducción del espacio para la libertad de expresión en Rusia, en marcado contraste con la agitación causada por la muerte del submarino «Kursk» al comienzo del reinado de Putin en 2000.

En un vídeo distribuido por la tarde, Rusia mostró a algunos miembros de la tripulación del “Moskva” en Sebastopol. Sin embargo, apenas hay unos cien soldados en la ceremonia.

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.

Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn

— Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2022