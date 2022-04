Rusia publicó VIDEO donde aparecen supuestos rescatados del crucero “Moskva” naufragado en el Mar Negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Ministerio ruso de Defensa publicó este sábado un video en el que, según afirmó, aparece el encuentro entre el jefe de la marina y rescatados del crucero “Moskva”, que naufragó en el mar Negro.

En la grabación, de unos 30 segundos, se ven varias decenas de hombres vestidos con uniformes de la Marina, alineados frente al jefe de la Marina, Nikolai Yevmenov.

“El comandante en jefe de la Marina, el almirante Nikolai Yevmenov, y el comandante de la flota en el mar Negro se reunieron con la tripulación del crucero ‘Moskva” en Sebastopol”, en Crimea, declaró el ministerio en un breve comunicado.

El almirante “informó a la tripulación del crucero que los oficiales, los aspirantes y los marinos continuarán sirviendo en la Marina”, añadió la institución.

Se trata de las primeras imágenes divulgadas de supuestos tripulantes del “Moskva” desde que la nave naufragó, el jueves.

Rusia afirma que el “Moskva”, que era el navío almirante de la flota rusa en el mar Negro, naufragó tras un incendio provocado por la explosión de munición. Kiev, en cambio, afirma que hizo naufragar el barco con misiles.

La publicación del video de este sábado se produjo después de que numerosos expertos e internautas se preguntaran sobre la suerte de los tripulantes del “Moskva”.

Rusia afirmó que la tripulación había sido evacuada antes de que el barco zozobrara, sin que el incidente causara víctimas.

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.

Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn

— Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2022