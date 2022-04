Momentos de terror en Pittsburgh: Dos menores muertos y varios heridos tras tiroteo en una fiesta (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tiroteo masivo en una fiesta en una casa en Pittsburgh temprano en la mañana de Pascua dejó dos menores muertos y varios heridos que intentaban escapar, dijo la policía.

Por New York Post

Los disparos se desarrollaron en una propiedad de AirBnB que se alquilaba en Madison Avenue poco después de la 1 a. m. del domingo. Las autoridades estiman que había unas 200 personas en la casa.

Se dispararon alrededor de 50 rondas dentro de la casa, lo que obligó a los asistentes a la fiesta a saltar por las ventanas y sufrir fracturas y laceraciones.

La policía dijo que se realizaron varios disparos más fuera de la casa.

Un total de 11 víctimas, incluidas las dos fallecidas, fueron trasladadas a hospitales de la zona.

La investigación está en curso en el vecindario de North Side conocido por los lugareños como Deutschtown.

La policía dijo que actualmente hay ocho escenas del crimen separadas donde se están reuniendo pruebas.

Police tell @WTAE that the shooting happened at a party inside of an Airbnb.

About 200 people were inside at the time. pic.twitter.com/XDdLZhxO8b

— Ashley Zilka (@ashleyzilka) April 17, 2022