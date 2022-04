Familia de Shaun Pinner, combatiente británico capturado por Rusia, pidió respeto a sus derechos como prisionero

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La familia del exsoldado británico Shaun Pinner, presuntamente capturado por el Ejército ruso cuando combatía en el ucraniano, ha pedido al Kremlin que respete sus derechos como prisionero de guerra reconocidos en la Convención de Ginebra.

En un comunicado, los familiares confían en una “pronta resolución” del asunto y la liberación de Pinner y de otro combatiente británico, Aiden Aslin, quienes supuestamente han aparecido en la televisión rusa pidiendo ser canjeados por el político prorruso Víktor Medvedchuk, detenido en Ucrania.

En su nota, la familia de Pinner, de 48 años, afirma que fue un soldado “muy respetado” en el Ejército británico antes de mudarse hace cuatro años a Ucrania para colaborar con el Ejército de ese país, del que pasó a formar parte de la unidad de Infantería de Marina.

El contrato de tres años de Pinner, que se casó con una ucraniana, acababa a finales de este año y, según su familia, él planeaba pasar a desempeñar un papel humanitario en Ucrania.

“Shaun es un esposo, hijo, padre, hermano y amigo divertido, muy querido y bien intencionado”, afirman los parientes.

“Confiamos en una resolución rápida para permitir que Shaun y Aiden (de 28 años, que tiene doble ciudadanía) regresen a salvo con sus familias”, añaden, para después enviar su solidaridad “a todos aquellos atrapados en este horrible conflicto”.

Una fuente del ministerio de Exteriores de Londres ha señalado que “están al corriente de la detención de dos ciudadanos británicos” y asegura que está ya en contacto con sus familias, al tiempo que reiteró la recomendación gubernamental de no viajar a Ucrania.

Here's another British tourist called Shaun Pinner stranded in #Mariupol, a popular destination for western adventurers. His mum is worried and asks to treat her boy 'as a PoW'. Chances are he'll be restoring his favorite city in the years to come. pic.twitter.com/YPKV8ndHTj

— Zrada2022 (@zrada2022) April 16, 2022