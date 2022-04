Tráiler de “Thor: Love and Thunder” desconcertó a los fanáticos con estos inesperados detalles

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado 18 de abril Marvel Studios se decidió a lanzar el primer avance de Thor: Love and Thunder. Se trata de la próxima adición al MCU luego de la inminente Doctor Strange en el multiverso de la locura (estreno este 6 de mayo), y de una película especialmente esperada a cuenta del regreso de Taika Waititi con el Dios del Trueno de Chris Hemsworth tras Thor: Ragnarok. Entre otros detalles muy prometedores, como la presencia de los Guardianes de la Galaxia o la reaparición de Jane Foster (Natalie Portman) como la nueva poseedora del Mjölnir. Gracias al melancólico Sweet Child O’Mine de Guns N’ Roses y a algunas imágenes espectaculares, el teaser ha encandilado a Internet, pero no son pocos los fans de Marvel que se han quedado algo mosca, a cuenta de un par de detalles controvertidos.

Por Cinemanía

Para empezar, la experiencia con Spider-Man: No Way Home ha enseñado a la audiencia a observar con suspicacia los planos amplios y con mucho hueco desde algún ángulo, por cómo puede evidenciar que X personaje ha sido eliminado del avance para preservar la sorpresa en la película. No Way Home lo probó del modo más chapucero posible (con un Spider-Man invisible que le daba una patada al Lagarto), y aunque para Love and Thunder los editores hayan ido con cuidado, llama la atención todo el aire que Thor y Korg (personaje que dobla Waititi y que debutó en Ragnarok) tienen a su lado en un plano concreto. Todo apunta, pues, a que Marvel ha vuelto a borrar un personaje dejando las huellas en el tráiler, y a que es el turno del fandom para especular sobre qué personaje puede haber sido.

La primera opción barajada es la mencionada Jane Foster, que tras su su ruptura con Thor vuelve a Love and Thunder como inesperada Diosa de la Guerra. Esta tiene la pega de que Portman sí aparece en el tráiler, pero hacia el final, de modo que la única posible motivación de su ausencia es que se quisiera preservar la sorpresa de los últimos segundos: no en vano, son los más impactantes de la pieza. También hay quien tantea a Loki, hermanastro de Thor, que en teoría no aparece en Love and Thunder pues anda muy ocupado con sus apuros multivérsicos en la serie homónima. ¿Quizá Marvel ha querido apartar a Tom Hiddleston para que la reunión fraternal en Love and Thunder sea más emotiva?

Otros candidatos son Beta Ray Bill, guerrero extraterrestre capaz de levantar el Mjölnir (cuya aparición también fue objeto de especulaciones en Ragnarok) o el mismísimo Hércules. Esto último tendría sentido puesto que en Love and Thunder aparece Russell Crowe como Zeus (podemos verle de espaldas en el tráiler) y el enemigo es Gorr el Carnicero de Dioses, interpretado por Christian Bale. No es descabellado, pues, que Gorr haya asesinado al rey del Olimpo y Hércules se haya unido a Thor y Korg buscando venganza, aunque desde luego no se sepa de ningún actor que fuera a encarnar al guerrero mitológico en la película de Waititi.

