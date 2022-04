“You’ll never walk alone”: El emotivo homenaje del Liverpool a Cristiano por la muerte de uno de sus mellizos (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tras la muerte de uno de sus dos mellizos por nacer, Cristiano Ronaldo no jugó contra Liverpool este martes en el partido pendiente por la jornada 30 de la Premier League, tal y como había informado en la previa del duelo Manchester United. En este contexto, futbolistas de ambos equipos y aficionados del cuadro local mostraron sus respetos hacia el delantero portugués.

Por: Infobae

Los 22 jugadores que saltaron al campo de juego en Anfield lo hicieron con una cinta de luto en el brazo para acompañar así simbólicamente al goleador de los Red Devils que se quedó acompañando a su familia, sobre todo a su pareja, Georgina Rodríguez, en este duro momento.

“La familia es lo más importante y Ronaldo apoya a sus seres queridos en este período increíblemente difícil. En consecuencia, podemos confirmar que no jugará contra Liverpool”, informó Manchester United en un breve comunicado lanzado temprano este martes. “Reiteramos la petición de la familia de respetar su vida privada”.

A su vez, un grupo de aficionados del Liverpool impulsó la iniciativa de realizar un homenaje para Cristiano, bajo el lema “Nunca caminarás solo, CR7 JR”, utilizando la frase insignia del conjunto de Anfield: “Si tiene la suerte de asistir al partido mañana por la noche, muestre una muestra de respeto a Cristiano Ronaldo y su familia participando en la ronda de aplausos que se llevará a cabo en el minuto siete. Las rivalidades deben dejarse de lado en circunstancias desgarradoras como estas”. En las gradas, los miles de espectadores se pusieron de pie y aplaudieron en el minuto siete, coronando así uno de los momentos más emotivos de la temporada.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf

— This Is Anfield (@thisisanfield) April 19, 2022