Blinken se reunió con Paparoni y otros ganadores del premio anticorrupción

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el venezolano Carlos Paparoni y otros ganadores del Premio Campeones Internacionales Anticorrupción 2021.

lapatilla.com

“Estados Unidos valora a estos y otros socios que presionan por la rendición de cuentas y combaten la corrupción a pesar de que a menudo enfrentan riesgos personales y profesionales”, aplaudió el jefe de la diplomacia norteamericana tras en encuentro que también incluyó a la ecuatoriana Diana Salazar y guatemalteco Juan Francisco Sandoval Alfaro.

El comisionado presidencial Paparoni ha trabajado incansablemente para exponer la corrupción del régimen chavista de Nicolás Maduro, en particular, en el caso del CLAP, con el uso del hambre como arma y método de control social.

.@SecBlinken met with Anticorruption Champion Awardees Carlos Paparoni ??, Diana Salazar ??, and Juan Francisco Sandoval Alfaro ??. The U.S. values these and other partners who push for accountability and combat corruption despite often facing personal and professional risks. pic.twitter.com/QpRce2n2bH

— Department of State (@StateDept) April 20, 2022