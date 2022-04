Carlos Paparoni sostuvo encuentro en Panamá con el secretario de Estado de EEUU Antony Blinken

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Comisionado presidencial contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Gobierno Legítimo de Venezuela, Carlos Paparoni, sostuvo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Panamá, el pasado 19 de abril.

lapatilla.com

A través de sus redes sociales, el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken compartió un mensaje junto a una fotografía, señalando “En Panamá hoy, hablé con líderes de la sociedad civil para discutir iniciativas de cooperación anticorrupción. Debemos trabajar juntos para luchar contra la corrupción en todos los niveles”.

Asimismo, enfatizó “Solo así podremos construir una sociedad íntegra y transparente para las generaciones futuras”.

In Panama today, I spoke with civil society leaders to discuss anti-corruption cooperation initiatives. We must work together to fight corruption at all levels. Only then can we build a society of integrity and transparency for future generations. pic.twitter.com/b6x07d2lYP

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 20, 2022