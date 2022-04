El dólar paralelo manda “de norte a sur” en la Baralt

Posteado en: Actualidad, Economía

En un un recorrido realizado por la avenida Baralt y los consumidores indicaron que panaderías, charcuterías, negocios de chinos, entre otros, establecen los precios de los productos a la tasa del dólar paralelo.

Por Zulay Camacaro / 2001online.com

Herliana Rujano expresó que en “todos los negocios los precios están a dólar paralelo, en panaderías, charcuterías, electrodomésticos, los chinos. El verde a Bs 5 se ve en queso, harina de maíz, arroz, pasta. No siempre respetan las ofertas si uno paga en bolívares. Siempre es más caro si uno pasa el punto, cobran 5% más, no es mucho pero no deberían”.

Manifestó que es más caro pagar en bolívares que en dólares. “Está mal que usen el paralelo porque si el BCV dice una cosa, deberían respetar. No le reclamo a los comerciantes porque no me gusta pelear”.

La comida en la Baralt

Betzany Gutiérrez indicó que los comerciantes de la Baralt ponen los precios a Bs 5, al paralelo, en charcuterías, los chinos, panaderías, en todos lados. Con ese dólar venden el queso, jamón, pollo, carne, harina de maíz, azúcar, víveres en general. Respetan las ofertas, se puede cancelar en dólares o bolívares”.

“Pagar en bolívares por punto es más caro que en dólares, hacen un recargo. Si el dólar es a Bs 4,20 lo ponen a Bs 6. Me pasó con la comida rápida, con hamburguesas. Está mal que usen el dólar paralelo, le he reclamado a comerciantes y dicen que si no me gusta que no compre allí y me voy a otro negocio. A la Sundde no he ido”, aseguró.

Linda Ruíz aseguró que los comercios más grandes o “muy vistos no ponen los precios con el paralelo, los chiquitos sí. Los quioscos trabajan con el paralelo y los cigarrillos los venden con ese dólar. Los negocios chiquitos venden pan, tortas y helados a dólar paralelo, las charcuterías. Los grandes ponen el papel del BCV”.

Recargos al estilo la Baralt

“Si uno paga en bolívares por punto hacen un recargo, le quitan un poco de plata a uno, es un despelote. A una persona mayor no le dan ofertas, uno no saca cuentas. Nos quitan Bs 2 o Bs 3. Veces reclamo a veces no, me dicen que si no me gusta que compre en otro lado. A la Sundde no voy, la gente no confía”.

Mireya Vera aseguró que los comerciantes ponen los precios “al paralelo, los sin vergüenzas dicen $1 y si uno paga por punto Bs 5,5, cobran más, no respetan ofertas es mentira. Los negocios de comida, los abastos, panaderías, charcuterías, fruterías. El paralelo se ve en frutas, jamón, queso, verduras”.

“Eso está mal hecho, deben usar el dólar BCV, y no compro donde dice $1 sino donde dice Bs. No reclamo es pura pérdida, son atracadores de cuello blanco”, dijo.

Nora Palacios aseveró que “la tasa BCV se ve en Farmatodo y tiendas de ropa, en los negocios pequeños como los chinos, quincallas, charcuterías, se ve el paralelo a Bs 5. No respetan las ofertas, si uno paga en bolívares cobran más caro”.

Se asoma el IGTF

Destacó que “ahora es mejor pagar en bolívares porque mantienen el precio, en dólares ahora uno pagar el 3%. Es un abuso que usen el paralelo, yo no les compro ni pago con dólares, pago en bolívares”.

Carmen Urbano aseguró que en todos los negocios de la Baralt los precios “están por el paralelo. En tiendas de electrodomésticos, de comida, se ven los precios con la palabra Ref, eso es en dólar paralelo. Yo pago en bolívares, hasta los buhoneros cobran el dólar a Bs 5,50. Eso está mal hecho”.

Marlene Torres indicó que los buhoneros en la avenida fijan los precios con el dólar paralelo a Bs 5. “Se ve en todos los productos, en la comida, verduras, plátanos. No respetan las ofertas i uno paga en bolívares, es preferible pagar en dólares porque lo suben todo”.

