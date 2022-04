“Hay muchos heridos, la mayoría con extremidades amputadas”: marineros del Moskva desmienten al Kremlin

Las familias de los marineros rusos que estaban a bordo del buque insignia de la flota del Mar Negro, Moskva, dicen que el Ministerio de Defensa ruso no dirá qué sucedió con los aproximadamente 500 miembros de la tripulación después de que el buque de guerra fuera alcanzado por un misil ucraniano y se hundiera la semana pasada.

Por abc.es

Las autoridades rusas afirman que un incendio provocó la explosión de municiones a bordo, pero funcionarios ucranianos dijeron que el barco fue alcanzado por misiles Neptún. El viernes, un alto funcionario de defensa de EE.UU. confirmó que el barco había sido alcanzado por al menos un misil y que probablemente hubo víctimas, aunque las autoridades rusas dijeron que la tripulación fue evacuada.

Testimonios que han comenzado a circular tras el hundimiento del crucero cuestionan la versión rusa oficial y hablan de fuertes pérdidas sufridas por Rusia, así como de la furia contra el Kremlin de los padres que perdieron a sus hijos.

La declaración de un marinero que vivió el ataque al Moskva fue revelada por el periódico independiente ruso ‘ Novaya Gazeta‘, el principal medio de comunicación de investigación de Rusia, que ahora opera desde fuera del país después de haber sido amordazado por Putin.

El superviviente anónimo le contó a su madre el día 15 de abril que al menos 40 miembros de la tripulación murieron en el ataque, con «muchos desaparecidos» y «mutilados con extremidades perdidas».

«Mi hijo dijo que el crucero fue alcanzado desde tierra, desde el lado ucraniano. ‘Hay personas muertas, heridas y desaparecidas’, me contó», recuerda la madre sobre la conversación. «Mi hijo me llamó tan pronto como les dieron teléfonos a todos [después de ser rescatados]. Sus propios documentos y teléfonos estaban en el crucero [hundido]», agregó.

«No quiero hacerlo público, porque le tenderé una trampa a mi hijo (la historia se publicó de forma anónima con el permiso de la mujer). Firmaron un acuerdo de confidencialidad antes de subirse al crucero», añadió la mujer. «Cuando mi hijo me llamó, estaba llorando. Dijo: ‘Mamá, nunca pensé que me metería en este lío. Ni siquiera te diré en detalle lo que vi. Es tan aterrador’», siguió contando. «En los medios queda claro que no cuentan todos los detalles. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa no quiere admitir la derrota por parte de Ucrania», apunta la madre el marinero.

Los padres de otro recluta dijeron que descubrieron que unos 200 marinos resultaron heridos, muchos con quemaduras horribles y otras lesiones graves. Otro padre prometió descubrir la verdad sobre su hijo, el recluta Yegor Shkrebets, de 20 años, cocinero en el Moskva, ahora desaparecido y presuntamente muerto.

La familia de Andrei Tsyvova, de 19 años, le dijo a ‘ The Guardian‘ que su hijo era un recluta. «No me dijeron nada más, ninguna información sobre cuándo sería el funeral», dijo al periódico británico Yulia Tsyvova, la madre de Andrei. «Estoy segura de que no es el único que murió».

Fotos y vídeos muestran al Moskva ardiendo antes de que se hundiera en el Mar Negro. El Pentágono indicó que los vídeos mostraban a algunos marineros rusos abandonando el barco dañado en botes salvavidas, según un informe del ‘The Washington Post’.

The 1st video of the Moskva missile cruiser before it sank, if photos posted last night are accurate. It was listing to one side & on fire inside & out, with the area around the bridge burning intensely from what Ukraine says was 2 missile strikes pic.twitter.com/0QpI1tzOrI

— Alec Luhn (@ASLuhn) April 18, 2022